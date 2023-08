Amikor kimutatjuk a hálánkat és az elismerésünket a másik felé, az pozitív érzéseket kelt, és erősíti a kötődést is. A pozitív megerősítésekkel teret adunk annak, hogy a másik értékesnek és fontosnak érezhesse magát mellettünk. Amikor viszont az elismerő szavakat manipulációra használják, annak egészen más hatása van.

Még a növények is reagálnak a dicséretre

Nemcsak a párkapcsolatokban, hanem minden emberi kapcsolatban fontos a pozitív megerősítés. A pozitív szavak erejét egy érdekes kísérlet is alátámasztja: iskolás gyerekeket osztottak két csoportra, és egy-egy ugyanolyan állapotban lévő növényt adtak nekik, amik ugyanannyi fényt, tápoldatot és vizet kaptak. Az egyik csoportnak az volt a feladata, hogy elismerő szavakat mondjon, a másiknak pedig szidalmaznia kellett a náluk lévő növényt. A gyerekek szavait rögzítették, és a felvételeket akkor is lejátszották a növények közelében, amikor nem voltak ott a gyerekek.



A kísérlet 30 napig tartott, és a végeredmény szembetűnő volt: a dicséretet kapó növény szépen fejlődött, az viszont, amelyiket becsméreltek elsárgult, elhervadt, és majdnem kipusztult. Érzékletes példa ez arra, hogy milyen hatása van a szavaknak, a jó és a rossz energiának még a növényekre is - gondolj bele: ránk, emberekre, akik még értjük is a szavak jelentését, mennyivel erősebben hatnak a szavak.

Az tehát, ha nem fukarkodsz az elismeréssel, ha hangot adsz a háládnak, annak, hogy értékeled a párod igyekezetét, tetteit, hozzáállását, erősítheti a kapcsolatot, és közelebb kerülhettek egymáshoz. Egy egészen kis gesztust is értékelhetsz, és a legrosszabb napot is szebbé teheted vele. Természetesen, ennek oda-vissza működnie kell.

Amikor a dicséretnek mögötte szándéka van

De mi a helyzet akkor, amikor a dicséret nem önzetlen? Előfordul, hogy valaki pozitív elismeréssel szeretne befolyásolni, manipulálni, vagy egyszerűen csak megúszni egy olyan helyzetet, feladatot, amihez nincs kedve. De honnan lehet tudni, hogy hátsó szándék van a dicséret mögött?



Amikor azt hallod például, hogy „te annyira ügyes vagy, mindig, mindent megoldasz, leszerveznéd helyettem a holnapi napot?”, akkor kezdhetsz gyanakodni, hogy a dicséret nem feltétlen önzetlen, valójában dicséretbe burkolt feladatátruházás. Természetes, ha segítünk a párunknak, de a hamis vagy túlzó dicséret visszás érzést kelt: ilyenkor joggal érezheted, hogy valójában nem dicséretet kaptál, hanem egy elvárást közvetítettek feléd. Éppen ezért, ezekben a helyzetekben nyugodtan mondhatsz nemet, ha nincs időd, energiád segíteni, hiszen néhány jó szóért cserébe nem vagy köteles teljesíteni.

A legjobb, ha mindketten nyíltan, egyenesen fogalmazzátok meg az igényeiteket, kéréseteket. Bátorítsd erre a párodat is, mert az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a dicséretbe csomagolt kérés nem minden esetben jelenti azt, hogy fondorlatos és galád módon akar rávenni valamire, hanem azt is jelentheti, hogy egyszerűen nincs gyakorlata abban, hogy direkt módon kérést fogalmazzon meg.



