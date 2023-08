Diana hercegné igazi divatikon is volt. Gyönyörű ruhákat és ékszereket viselt a legkülönbözőbb színekben. A kék volt az egyik kedvenc színe, ami ékszerválasztásában is visszaköszönt, beleértve a zafír eljegyzési gyűrűjét és a válása után vásárolt akvamarin gyűrűt, amit válás-gyűrűnek is neveznek.

Mi az a válás-gyűrű?

A válás-gyűrű egy olyan gyűrű, amit válás után vásárol magának valaki. Ez helyettesítheti a régi jegygyűrűjét. A válás-gyűrűk bármilyen formájúak és méretűek lehetnek.

Különleges jelentésük van

Mindannyian belebotlottunk már a bölcs kifejezésbe, hogy mielőtt másokat szeretsz, magadat kell szeretned. És pontosan erről szólnak a válás-gyűrűk is: megtanulni szeretni önmagunkat, különösen akkor, amikor kihívásokkal teli idők jönnek. A válás-gyűrűk három dolgot szimbolizálnak. A saját magunk iránt érzett szeretetet, másodszor, egy új élet kezdetét, végül pedig a szingliséggel járó szórakozást és függetlenséget. Diana hercegné is ismerte a válás-gyűrű jelentését, és ő is kapott egyet, mégpedig az akvamarin gyűrűt, amit halála előtt több alkalommal is viselt, miután köztudottá vált, hogy Károly herceggel elválnak.

Diana hercegné akvamarin gyűrűje

Diana hercegné akvamarin gyűrűje egy 13 karátos, smaragdcsiszolású akvamarin, mindkét oldalán egy-egy kis szoliter gyémánttal, 24 karátos aranyba foglalva. Diana hercegné akvamarin gyűrűjének becsült értéke körülbelül 90 000 dollár. A gyűrűt az Asprey nevű brit ékszermárka készítette 1996-ban, melyet barátnője, Lucia Flecha de Lima ajándékozott Dianának. A források szerint Diana rendkívül közel állt Lucia Flecha de Limához, különösen a válása idején. Állítólag olyan volt a hercegné számára, mintha a "második anyja" lett volna, aki gondoskodni akart róla, hogy Diana mindig magabiztosnak, szabadnak, lehetőségekkel telinek érezze magát, amikor ránéz a gyűrűre.

Diana hercegné először 1996. október 31-én viselte a gyűrűt, amikor részt vett a Sydney Entertainment Centre-ben a Victor Change Szívkutató Intézet számára rendezett adománygyűjtő gálán. A gyűrűt más gyémántokkal, gyöngyökkel és akvamarin drágakövekkel díszített kiegészítők mellett viselte.

A gyűrű második nyilvános szereplésére 1997 júniusában került sor. A walesi hercegnő részt vett a londoni Christie's aukció előtti partin, amelyen 79 ruháját árverezték el, és 3,25 millió dollárt gyűjtöttek a Royal Marsden Kórház Rák Alapítványa és az AIDS Crisis Trust számára.

Egy világoskék Catherine Walker-ruhát, katari gyöngy fülbevalót és gyémánt karkötőt viselt. Ez a megjelenés mindössze két hónappal Diana hercegné halála előtt történt.

Kinél van ma Diana gyűrűje?

Az akvamarin gyűrűt Diana halála óta 2018 májusában láthattuk először, mégpedig Meghan Markle ujján, amikor az esküvőjük utáni fogadásra igyekeztek. Talán mondanunk sem kell, hogy sokan azonnal rossz ómennek tartották, hogy Meghan az esküvője napján Diana válási-gyűrűjét viselte. Mások viszont nem tulajdonítottak nagy jelentőséget annak, hogy Diana milyen apropó miatt tett szert a gyűrűre, csupán egy kedves gesztusnak tartják, hogy Meghan Diana gyűrűjét viselte a nagy napon.

Meghan Markle 2018 októberében egy tongai vacsorán viselte újra a gyűrűt:

Legutóbb a Ripple of Hope gálán láthattuk az akvamarin csodát Meghan ujján 2022 decemberében, ahol ismét egy gyönyörű fehér ruhát választott hozzá:

Meghan Markle nem csak az akvamarin gyűrű esetében koppintotta Diana hercegnét:

