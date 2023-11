Szuper hírünk van a számodra, ugyanis újra versenyre kelnek a legnagyobb világmárkák a JOY Prix de Beauté szépség nagydíjért! Szavazz te is kedvenc termékeidre és szolgáltatásodra és nyerj! A szavazók között kisorsolunk 10 db Waterdrop kóstoló készletet üvegkulaccsal, a fődíj egy 2 fő részére szóló wellness hétvége a Hotel Session Ráckevében! Szavazz kedvenc termékeidre minden kategóriában! A szavazás vége: december 8., péntek, 23:59

Azt már jól tudjuk, hogy a királyi családban van egy jól ismert, ám íratlan szabály, miszerint a szépség terén a visszafogottság az ajánlott irány. Diana hercegné azonban megmutatta nekünk, hogy a szabályok valóban azért vannak, hogy néha megszegjük őket.



A hercegné ebben igazi úttörőnek számított a királyi családban, elég csak visszaemlékezni arra, amikor Vilmost és Harryt elvitte egy McDonald's-ba, vagy amikor felült velük egy hullámvasútra, hogy betekintést engedjen nekik, milyen is a normális gyermekkor. De nem feledkezhetünk meg arról sem, amikor (átvitt értelemben) felemelte a kezét a rendszer ellen a körömlakkválasztásával.



Azzal mindenki tisztában volt, hogy a néha Erzsébet királynő csak és kizárólag a szinte teljesen észrevehetetlen árnyalatokat részesítette előnyben – ilyen például az Essie Ballet Slippers árnyalata -, amit Katalin, sőt, még Meghan is nagyrészt követtek.



Diana hercegné azonban kimondottan szeretett kísérletezni a divatban és a szépség terén is. Gondoljunk csak a legendássá vált kék szemceruza használatára, blézerei és biciklis rövidnadrágjai pedig az divattörténelem ikonikus részét képezik a mai napig. Ami a körmeit illeti, imádta vörös árnyalatú lakkokat, mint ahogy ezen a képen is látjuk:

forrás: Getty Images

Ám a 30-as évei felé érve Diana inkább a klasszikus 1990-es évekbeli francia manikűr mellett tette le a voksát, amit többször viselt félhosszú és négyzetalakú formában:

forrás: Getty Images

Most pedig, hogy A korona visszatért a hatodik, egyben utolsó évadával, óhatatlanul is visszatértek a mindennapjainkba Diana jellegzetes beauty pillanatai, ikonikus manikűrje pedig nem meglepő módon ismét trendi.

forrás: Netflix

Természetesen a francia stílusú körmök is sokat változtak az elmúlt években, az egykori retró stílust például vékony hegyekkel és mandula formával modernizálták, most azonban úgy tűnik, hogy hamarosan újra felbukkan majd az eredeti 90-es évekbeli francia manikűr, hála Diana hercegnének.



A szakértők azt is megjósolták, hogy Diana hercegné másik kedvenc manikűrje szintén hatalmas divat lesz a téli időszakban, mégpedig hófedte gyöngyház körmök, amiről a Fresha London szalon szóvivője ezt mondta:



„Diana hercegné a merész stílus szinonimája volt, mégis imádta a kifinomult, semleges körömlakkokat. Ha egy fényes fedőlakkot teszel egy semleges árnyalathoz, az kiváló módja annak, hogy modernizáld a meztelen körmeidet. Akik tehát a hideg hónapokra igazán trendi körmöket szeretnének, azoknak érdemes gyöngyház fedőlakkot választani, mint ahogy azt Diana is tette.”

forrás: Getty Images

Ha pedig Diana két kedvenc manikűrje között ingadozol, akkor sincs gond a szakértő szerint:



„Ha egy kis eleganciát szeretnél hozzáadni, akkor dobd fel a francia manikűrt egy kis gyöngyház fedőlakkal, pontosan úgy, mint Diana! Ez remek módja annak, hogy modernizáld a klasszikus stílust, a végeredmény mégis maximálisan kifinomult lesz!”

Ha pedig szívesen lemásolnád Diana hercegné ikonikus manikűrjét, akkor először is érdemes beszerezned egy visszafogott, mégis nagyon stílusos körömlakkot, mint amilyen például a Chanel Le Vernis körömlakkja, egészen pontosan a Ballerina árnyalata. A termék ráadásul jelölt a JOY Prix de Beauté eseményén, így leadhatod rá a voksodat ITT!

Egy szó, mint száz, Diana hercegné örök múzsa marad, ha téli (vagy egész éves) manikűr inspirációra van szükséged!

Ha kíváncsi vagy a néhai Diana hercegné legikonikusabb pillanataira, akkor katt a galériára!

Ha pedig Diana és Károly kapcsolatára vagy kíváncsi, akkor ezt is érdemes elolvasnod:

