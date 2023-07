David és szerelmének nem mindennapi történetét sokan ismerik, a páros 1997-ben egy focimeccs után találkozott először. Azonnal egymásba szerettek, érezték, a másikban olyan társra leltek, akiről mindig is álmodoztak. A lánykérésre már 1998-ban sor került, legidősebb gyermekük, Brooklyn pedig már megszületett, amikor 1999 nyarán megtartották az esküvőt. Második fiuk, Romeo, 2002-ben, a harmadik, Cruz pedig 2005-ben jött a világra. Egyetlen kislányuk, legkisebb gyermekük pár évvel később, 2011-ben született meg, ő a Harper nevet kapta.

egy ágyban alszik 11 éves lányával

David és Victoria Beckham rendkívül családcentrikusak, arra tanítják csemetéiket, hogy a szeretetet és a kötődést jó dolog kimutatni egymás iránt. Emiatt olykor komoly kritikákat kapnak, legutóbb például akkor szóltak be a sztárapukának, amikor „lebukott”, hogy a lányának a szájára is szokott puszit adni. Most újabb okot találtak arra, hogy beléjük kössenek, kiderült ugyanis, hogy David és Victoria olykor a mai napig egy ágyban alszik a 11 éves Harperrel, amit sokan nagyon furcsának tartanak.

Az egész akkor kezdődött, amikor megosztott egy családi fotót az Instagram-oldalán, amelyen felesége és közte ott fekszik az ágyban a kislányuk, Harper.

„Látogatónk volt az éjszaka” – írta a focisztár a kép mellé:

A rajongókat eléggé megosztotta a dolog, volt, akinek tetszett, hogy a Beckham-család ekkora szeretetben és intimitásban él, míg mások szerint ez egészségtelen és túlzás. A sztárpár az utóbbiaknak azt üzeni, megnyugodhatnak, mert nem így alszanak minden éjjel. Mr. és Mrs. Beckham is vágyik olykor a személyes térre és a külön alvásra, ezért nemrég megvettek egy vidéki kúriát, amelyben mindkettőjüknek külön lakrésze van, saját hálószobával, fürdőszobával és konyhával.

„Ez az elrendezés nagyon jól működik Victoriának, Davidnek és a gyerekeknek, hiszen, ha éppen egymás agyára mennek, van hova visszavonulniuk és feltöltődniük” - mondta névtelenül a lapoknak egy barátjuk.

A szülők elég szigorúan nevelik a gyerekeket:

Galéria / 8 kép Szigorú szabályok, amiket a Beckham-gyerekeknek be kell tartaniuk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Szerkesztőnk egyszer kipróbálta Victoria trükkjeit, ez lett a vége:

Galéria / 3 kép Ez történt, miután kipróbáltam Victoria Beckham életmódját Megnézem a galériát