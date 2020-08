Ezt nem láttuk jönni! A pillanat, amikor David Beckham Spice Girls dalt énekel

A Beckham család körül mostanában sok izgalom történik. Legidősebb fiúk Brooklyn eljegyezte kedvesét, sőt, egyes pletykák szerint a legnagyobb titokban már ki is mondták a boldogító igent. A 17 éves Romeo Beckham tetoválást csináltatott, míg Brooklyn az apjáról készített egy nagyon különleges fotót. Most pedig ismét David az, aki a figyelem középpontjába került, miután James Corden vendége volt a The Late Late Show-ban. Ez most azonban nem egy Carpool Karaoke és nem is klasszikus interjú lesz, hanem egy igen vicces részlet abból, ahogy James átveszi a spinning óra oktatói pozícióját… És akkor arról még nem beszéltünk, hogy ezen a ponton megszólal a Spice Girls Wannabe című slágere, és még David sem bírja ki, hogy ne kezdje el énekelni!

A 90-es és 2000-es évek gyermekeinek ez a videó maga a csoda! Akkoriban (a legtöbben) Spice Girls-t hallgattunk, miközben a menő focistáról, ről álmodoztunk. Hát ilyen az, amikor az álmok egy nagyon szürreális minivideóban tornyosulnak össze.

A teljes videót itt nézheted meg:

Jöhet még néhány fotó a Beckham családról?

