Nagyon úgy fest, hogy David Beckham 17 éves fiának megvan az első tetkója

David Beckham esetében viszont sosem volt titok, hogy az exfocista megőrül a tetkókért, és saját magán összesen 60-nál is több mintát visel. És úgy tűnik, gyermekei közül nem csak a 23 éves Brooklyn vall hasonló elveket, hanem 17 éves fia, Romeo Beckham is. A család most épp Görögországban tartózkodik, szabadidejüket pedig a strandon töltik, ahol egy fotós meg is örökítette a fiú első tetoválását.

Romeo Beckham felsőtestén egy aprócska minta díszeleg, és bár nem erősítették meg a hírt, úgy fest, a srácnak ezzel meg is van az első tetkója. A gond csak az, hogy az Egyesült Királyságban 18 év alatt még szülői beleegyezéssel sem lehet tetoválása egy fiatal korúnak, akkor sem, ha Romeóhoz hasonlóan 1 hónap múlva tölti be a 18-at.

A galériában találsz még pár fotót a Beckham-család görögországi nyaralásáról!

