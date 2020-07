A 35 éves színésznek régi nagy vágya volt, hogy végre a kamera másik oldalán is kipróbálhassa magát, ami most sikerült is. Az ifjabbik Franco testvér mellesleg nem is akármilyen műfajban mutathatta meg tehetségét. A Rental című alkotás egy vérfagyasztó horror film lesz, amelyben a színész felesége, Alison Brie és Dan Stevens játsszák majd főszerepet.

A történet kicsit klisés ugyan, mivel két párról szól, akik egy könnyed, nyári vakáció reményében kibérelnek egy kis házat, de ahogy az lenni szokott a szórakozás pillanatok alatt élet-halál harcba csap át. Az elmúlt években több film is hasonló sztorit dolgozott fel, ám Dave szerint a látszat most csal, mivel egy nagyon is izgalmas és szürreális horrort fognak kapni a nézők.

A jóképű sztár egyébként utoljára a Six Underground című filmben mutatta meg magát és a jövőben sem szeretné háttérbe szorítani a színészetet. Első rendezése július 24-én debütál a VOD streamingszolgáltatón.

