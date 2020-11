Dalok, amiket az egész világ imád, ám az előadó ki nem állhatja

Nehéz olyan embert találni, aki ne szeretné a The Beatles legendás Let It Be-jét, és kevés olyan nőt, akinek ne dobbanna meg a szíve, ha meghallja Céline Diontól My Heart Will Go On-t. A két szerzemény között viszont mégis van egy hatalmas különbség. Az egyiket sosem szerette az előadója. De melyiket?

Ilyen, és ehhez hasonló számokat szedtünk össze! Olyan dalokat, amiket a közönség szinte egyöntetűen imád, ám ha az énekest kérdezzük, már kevésbé van elragadtatva.

James Blunt - You're Beautiful



James Blunt a 21. század egyik legnépszerűbb dalának szerzője, ám saját bevallása szerint a You're Beautiful-t egy időben annyit játszották a rádiók, hogy őt elkezdte kifejezetten idegesíteni. Emellett azt sem érti, hogy miért vált az esküvők szinte kötelező elemévé, mert szerinte azért annyira nem romantikus.

Madonna - Like A Virgin



Egy interjúban Madonna egyszer azt nyilatkozta, akkor énekli el legközelebb a Like A Virgin-t, ha valaki fizet neki 30 millió dollárt. És a Holiday-ről is pont ugyanez a véleménye.

Vanilla Ice - Ice Ice Baby



Az amerikai rapper annyira gyűlöli Ice Ice Baby-t, hogy baseball ütővel sétált be az MTV-be, hogy megsemmisítse a videoklip eredeti felvételét.

Céline Dion - My Heart Will Go On



Celine Dion elmondta, hogy mikor 1997 áprilisában Las Vegasban James Horner zeneszerző felkérte őt a Titanic betétdalára, ő már az első hallgatásra sem szerette a dalt. Az azóta már elhunyt férjének, és akkori menedzserének mindenféle módon megpróbálta a tudtára adni, hogy ő inkább kitáncolna ebből a helyzetből, de René Angélil nem vette a jeleket.

Avril Lavigne - Complicated

Avril Lavigne bár elismerte, hogy gyűlöli ezt a számot, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy nem érti azokat az előadókat, akik egy idő után saját kedvük szerint ignorálnak meghatározó slágereket a koncertjeiken: "Néha tényleg van olyan, hogy egyszerűen nem vagyok képes elénekelni a Complicated-et, de amikor mégis, akkor a közönség mindig tombol. És ez a látvány mindent megér".

Mandy Moore - Candy

Mielőtt Mandy Moore megkezdte színészi karrierjét, népszerű popsztár volt. Első kislemeze, a Candy sláger lett azonnal, ám később az énekes azt nyilatkozta, legszívesebben mindenkinek visszaadná a pénzét, aki megvette az első két albumát.

Britney Spears - Sometimes



Az egyik koncertje során Britney Spears egyszer csak így szólt: "Oh, mennem kell? Még nem is énekeltem el a Sometimes-t. Jó ég! Mindegy, amúgy sem szerettem sosem ezt a dalt!"

Justin Bieber - Beauty And A Beat

Justin Bieber egy interjújában azt mondta, igazán soha nem tetszett neki a Beauty And A Beat, de megérti, hogy akkoriban miért imádták annyira az emberek. Ő viszont sem akkor, sem azóta nem lett rajongója.

