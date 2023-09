5 gyönyörű sztár, akinek a gyermeke nem örökölte a jó géneket

Ezért meglepő, amikor mégsem így lesz. Ez még az átlag emberek esetében nem is számít nagy dolognak, de ha a celebekről van szó már igen. Ezzel ugyanis a figyelem középpontjába kerül szeretett gyermekük, akit csúnyának, elrontottnak vagy félresikerültnek bélyegeznek meg. A szépség relatív, illetve a sztárok esetében nem is beszélhetünk elfogulatlanságról, így gyermekeiken tripla annyi nyomás van, ha megjelenésről van szó. Hát még ha híres szüleik a tökéletes hírességek táborát erősítik.



A következő válogatásban azokat a híres embereket és sztárcsemetéiket gyűjtöttük össze, akiket már többször is kikezdett a média, hogy messze nem olyan csinosak és jó megjelenésűek, mint szüleik.



Lássuk, kikről van szó!

