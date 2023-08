Úgy, ahogyan egy pár mintás gumicsizma vagy egy vastag, kötött pulóver örömet okozhat, amikor előkerül az első hűvösebb, esős őszi napokon, úgy ez a körömárnyalat is egészen tetszetősnek tűnhet ilyenkor. Hogy melyik? Hát, a kilencvenes évek után divatja múlttá nyilvánított csokoládébarna!

Biztosan emlékszel rá gyerekkorodból, hogy akkoriban szinte minden nő örömmel viselte, az egyik legtrendibb árnyalatnak számított, különösen szeptember 1-je után. Később, 2000 környékén azonban rásütötték, hogy „öreges” és „nagymamás” jelzőt, ezért kikopott a köztudatból, a helyére pedig beköltözött a fekete és a bordó.

Hailey Bieber már imádja! Ez a „csúnya” körömszín valójában fantasztikusan jól néz ki: te kipróbálnád?

Csokoládébarna körmök őszre!

„A csokoládébarna körömtrend a ’90-es évekből tér most vissza hozzánk, tökéletesen passzol majd a 2023-as őszi szezonhoz, de még télen is megállja majd a helyét” – fejtegette Olivia Van Iderstine, az Olivia & June körömlakk márka tulajdonosa.

Természetesen a szokásos színek is hódítanak majd ősztől, jöhet a sok bordó, téglavörös, narancssárga, okkersárga, tengerészkék és fekete. Az olyan sztároknak köszönhetően, mint Hailey Bieber – ki más? -, illetve Lily James, ezúttal a csokibarna is feltűnik majd. Ők ketten már most imádják ezt az árnyalatot és ezt nem féltek megmutatni a világnak.

Nézd meg galériánkban, milyen pontosan a csokibarna manikűr és inspirálódj!

