Valóra vált Csobot Adél egyik legnagyobb álma, amiről a JOY-nak mesélt először

az évek során bizonyított már az X-Faktor indulójaként, Az őrült nők ketrece című előadás szereplőjeként, a Nyerő Páros játékosaként, az Álarcos énekes nyomozójaként, az X-Faktor mentoraként és a Dancing with the Stars versenyzőjeként is, október 29-től pedig a Sztárbox műsorvezetőjeként láthatjuk vasárnaponként az RTL-en. Adél egyébként még kislányként eldöntötte, egyszer majd színésznő szeretne lenni, és mára ezt az álmát is valóra váltotta: október 19-től második filmszerepében, a Cicaverzum című romantikus vígjáték Zsanettjaként találkozhatunk vele a mozikban. Adéllal a sajtóvetítés után beszélgettünk.

Azt mondják, olyan célokat kell kitűzni magunk elé, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy megijesszenek minket. Na de milyen érzés valóra váltanod a színészetről szőtt álmaidat?

Hihetetlenül jó érzés! (mosolyog) Valóban, már egész fiatalon megfogalmazódott bennem, hogy szívesen lennék színésznő, nem titkolt vágyam volt, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, és időről időre akadtak is olyan feladatok, amik rám találtak, például az Átrium színházban. Most pedig második alkalommal állhattam a kamerák elé, mint színésznő: ha belegondolok, néha még mindig nem fogom fel, hogy ez megtörténik velem. De az az érdekes, hogy közben természetesnek is tűnik az egész, mert ebben a közegben, ezen a területen otthon érzem magam, egyszerűen olyan, mintha a helyemen lennék és élvezettel csinálom a szerepeimet. Az El a kezekkel a Papámtól! forgatásán az első pillanattól szívtam magamba az új információkat, és örültem a tapasztalatszerzési lehetőségnek, a Cicaverzum felvételeire pedig már úgy érkeztem, hogy ismerős számomra a terep, és tudom, miként működik a rendszer. Fantasztikus munkafolyamat volt ez Rozival (Szeleczki Rozália, a film rendezője – a szerk.) és a szereplőtársaimmal, egytől egyig mindenkit nagyon kedveltem, jó volt velük együtt dolgozni.

Mondhatjuk, hogy első látásra beleszerettél a filmkészítésbe. Mi vonz a leginkább ebben világban?

Élvezem a színjátszást, gyermekként pontosan olyannak képzeltem el, mint amilyennek most megtapasztalhatom. Szeretem a kihívást, amit ez a szakma állít elém. Ez nem olyan munka, amit tehernek éreznék, tényleg játéknak fogom fel, azt gondolom, ebben jó lehetek. Boldog vagyok, amikor más is azt gondolja rólam a környezetemben, hogy van hozzá tehetségem és valami különlegeset alkothatunk együtt.

forrás: Rausz Tícia

Tudatosan döntöd el, mi az, amiben részt veszel. Miért szerettél volna a Cicaverzum csapatához csatlakozni?

Először Rozival találkoztam a casting során, akinek a személyiségét nagyon izgalmasnak tartottam, aztán megismertem a forgatókönyvet, a karakteremet, Zsanettet, és tulajdonképpen egyáltalán nem kellett gondolkoznom a döntésemen. Persze minden lehetőségnek örülök, hiszen ezen a területen még nem vagyok annyira tapasztalt, de a Cicaverzum tényleg olyasvalami, amire akkor is igent mondtam volna, ha nem a filmszínészi karrierem elején kaptam volna ezt a felkérést. Elképesztően szórakoztató pár nap volt az, amit a stábbal együtt tölthettem, bízom benne, hogy én is hozzátehettem a filmhez és a sikeréhez.

A Törőcsik Franciska által alakított főszereplő, Fáni legjobb barátnőjét, Zsanettet játszod, és azt mesélted, hogy könnyedén azonosultál a karakterével...

Zsanett egy fiatal anyuka két gyermekkel, aki influenszerkedik, szóval abszolút a mai kor karaktere. Mivel nekem is vannak együttműködéseim, pontosan tudom, hogyan működik a világa, ráadásul én is édesanya vagyok, szóval volt miből merítenem. De Zsanett humora és az őrült bohósága is közel áll hozzám.

forrás: Glódi Balázs / Lupa Pictures Csobot Adél a Cicaverzum forgatásán.

Zsanettet egy olyan influenszerként jellemezted a közösségi oldaladon, aki fürdőzik a like-okban, legalábbis az Instán. Te viszont szigorú határokat húztál a social mediában.

Igen, ez egy izgalmas játék volt számomra a forgatás alatt, hogy míg magánemberként Bencével együtt (Istenes Bence műsorvezető, Adél párja – a szerk.) védjük ezeket a határokat, addig a filmben bármit meg lehetett tenni. Miközben tényleg azt gondolom, hogy ezzel én nem tudok jelen pillanatban azonosulni a kamerákon kívül. Mióta ennyire aktívan jelen van a mindennapjainkban az online világ, folyamatosan tanuljuk azt, hogy mennyire engedjünk be a külvilágot a privát életünkbe, mit oszthatunk meg úgy, hogy ne adjunk támadási felületet másoknak, hiszen védeni szeretnénk magunkat. Alapvetően nyitott és extrovertált személyiség vagyok, de az, hogy szinte gyermekként csöppentem bele a média világába, amiben több mint tíz éve élek, nyilván formált engem, hatással volt rám. Azt érzem, úgy tudom megvédeni magamat, ha egy kicsit inkább befelé fordulok, határozottabb határokat szabok a privát szférám körül, nem engedek be bárkit a magánéletembe, kevesebbet mutatok abból. Szerintem ezt hívják tudatosságnak.

Az El a kezekkel a Papámtól! forgatásáról egy kis szívecske formájú porcelán ékszertartót őriztél meg emlékbe Eszter lakásából. A Cicaverzum felvételeiről is hazavittél valamit?

Vittem, persze! (nevet) Azt az elég merész rózsaszín yoga dresst, amit Törőcsik Franciska viselt a filmben. Szerintem Franciska nem is tudja, hogy nálam van! (nevet)

forrás: Rausz Tícia

Ha jól tudom, a jóga fontos része lett a mindennapjaidnak.

Igen, így van. Persze időről időre emlékeztetni kell magamat arra, mennyire fontos ez, mert könnyedén elviheti róla a fókuszt valami más, mondjuk az, ha az ember költözik… (nevet) De a jóga valóban az egyik alappillére lett az életemnek.

Apropó költözés, említetted egy interjúdban, hogy a házfelújítást egyfajta önmegvalósításként éled meg. Mit tanultál általa magadról?

Türelmet mindenképpen! (nevet) De azt hiszem, a legfontosabb, amit tanultam, az az, hogy mennyire fontos a rugalmasság: erre az élet számos területén szüksége lehet az embernek.

Január elsején Bencével együtt felírtátok 12 lapra 12 álmotokat, összehajtogattátok ezeket, aztán véletlenszerűen elégettettek közülük 11-et, amelyeknek megvalósulását az univerzumra bíztátok, a fennmaradó 1 álmotokkal kapcsolatban pedig megfogadtátok, tudatosan dolgoztok az elérésükért. Közelít az év vége, elárulod, melyik volt az, amelyik a te feladatod lett?

Az, hogy a tánc a Dancing with the Stars után is az életem része maradjon, és ez sikerült is elérnem. Augusztusban felléphettem a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a Tango with the Stars című műsorban, ahol autentikus argentin tangót táncoltunk Hegyes Bercivel (Ő volt Adél párja a DWTS harmadik évadjában - a szerk.), ami egy meredek feladat és vállalás volt a részemről. Több mint egy hónapot próbáltunk rá, és nagyon büszke vagyok erre, mert szerintem ez még egy profit is komoly kihívás elé állít, nemhogy engem, aki úgymond hobbitáncosként voltam jelen. Akkor úgy éreztem, ezt az álmomat kipipálhatom, ettől függetlenül szeretném, ha a tánc a jövőben is elkísérne.

Egy biztos, Adél hobbitáncosként is profin teljesít:

