Oké, szögezzük le, hogy bármilyen trendről legyen is szó, az a legfontosabb, hogy tökéletesen tudja vele azonosulni, hogy egy percig se érezd azt, hogy amikor viseled az adott darabot, akkor valami nem komfortos. Az idei nyár trendjei között élen járnak a halászsapkák, a chunky szandálok, a természetes anyagból készült kiegészítők, a pasztell színek, a buggyos ujjú felsők, a maxiruhák, és örök befutóként még mindig ott vannak a farmer cuccok is. Csoda, ha az ember lánya azt sem tudja, mit kapjon magára egy rohanós reggelen? Éppen ezért lenne fontos, hogy a gardróbban minden a te kényed-kedved szerint legyen rendezve. Ergo, amit az elmúlt pár hétben nem viseltél, azt talán már most érdemes eldobozni jövő nyárra, hogy ne zavarjanak be.

Íme, a gardróbfrissítés 6 (fájdalommentes) aranyszabálya Lakberendezés Nem érdekel Elolvasom

Ám ami ennél is fontosabb, akkor mit is viseljünk? Nos, ahogy sok minden másban, úgy ebben is segíthet az, hogy milyen csillagzat alatt születtél. Hiszen bár nem vagyunk egyformák, azért a csillagjegyünk mégis sokszor sokkal többet árul el rólunk, mint gondolnánk. Megmondja, hogy milyen állat passzol leginkább a személyiségünkhöz, hogy mikor leszünk igazán szerelmesek, vagy épp, hogy melyik az a csillagjegy, akit meglátva azonnal hevesebben dobban meg a szívünk. Szóval lássuk, hogy mit tartogat számunkra a csillagjegyünk divat fronton.

Galéria / 12 kép Ez a 2020-as nyári trend illik hozzád a horoszkópod alapján Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria