Cole Sprouse exbarátnője, Lili Reinhart coming outolt: „Egy büszke, biszexuális nő vagyok”

Tény, ami tény, sokakat meglepett a hír, hogy a fiatalok szakítottak, ám időközben kiderült, hogy már a koronavírus-járvány hozta karantént megelőzően a különválás mellett döntöttek. Az azóta eltelt hónapokban csak igen keveset lehetett róluk hallani, ám a minap történt tragikus esemény kapcsán ők is szerettek volna felszólalni.

még vasárnap vett részt Santa Monicában a Black Lives Matter tüntetésén, ahol bár a békésen vonulók táborát erősítette, őt is letartóztatták. A fiatal színész azonban ismertségét arra próbálta használni, hogy hangot adjon az Amerikában fennálló rasszizmusnak és a rendőri túlkapásoknak.

Letartoztatták a Riverdale főszereplőjét, Cole Sprouse-t! Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Most pedig egykori kedvese, Lili Reinhart volt az, aki szintén szerette volna elmondani álláspontját az ügyben, ő az LGBTQ+ for Black Lives Matter szerdai eseményéről osztott meg egy képet Instagram sztorijában. A hozzá tartozó leírás pedig egyúttal egy nagyon őszinte kijelentést is magában foglalt szexuális irányultságáról:

Noha korábban sosem jelentettem ki nyilvánosság előtt, egy büszke, biszexuális nő vagyok. És csatlakozni fogok ehhez a tiltakozáshoz. Gyere, csatlakozz te is!

forrás: Instagram/lilireinhart

Azóta a twittert elárasztották a támogató üzenetek, fiatalok sokasága hálás Lilinek az őszinte kijelentésért. Hozzá kell tenni, hogy a fiatal színésznő sosem volt az a típus, aki ne vállalná önmagát, vagy épp a véleményét. Néhány napja a Twitteren is felemelte hangját a rasszizmus ellen:

Szeretném elmondani, hogy szégyellem a rasszizmust, ami ebben az országban létezik. Amikor a „vezetőinkről” tanítottak minket az iskolában, akkor megtanultuk, hogy a rendőrök segítőkészek és barátságosak. Nos a mi „vezetőink” ma kudarcot vallottak.

Lili Reinhart azóta már a tüntetés helyszínéről oszt meg videókat.

Galéria / 13 kép 13 dolog, amit nem tudtál a Riverdale című sorozat sztárjairól Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria