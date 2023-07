Beszóltak a híres anyukának, amiért „illetlenül” táncolt 8 éves kislányával: tényleg átlépett egy határt?

A 44 éves Coco Austin egy hazánkban kevéssé ismert amerikai televíziós személyiség és korábbi modell, aki fiatalon szépségversenyeket nyert és bikiniket reklámozott. A híresség 2002-ben ment feleségül a nála 21 évvel idősebb rapperhez, Ice-T-hez. Közös gyermekük, egy kislány, 2015-ben jött a világra, a Chanel nevet kapta szüleitől. Coco Austin nem hétköznapi anyuka, nevelési stílusa miatt rendszeresen kap súlyos kritikákat a neten. Ezúttal azzal borította ki Instagram-követőit, hogy feltett egy videót, amin együtt táncol 8 éves kislányával.

Coco Austin illetlenül táncolt Chanel-lel?

Lehetne cuki is, ahogyan anya és lánya együtt táncol egy videón, Coco Austin és Chanel azonban nagy felháborodást keltettek. Ennek oka, hogy a koreográfia, amit letoltak, enyhén szólva erotikus töltetű, ezért sok kommentelő kiborult, azt írták, ez nagyon illetlen egy nyolcévestől. Az anyuka valószínűleg nem gondolta így, pláne, hogy állítása szerint az egészet a gyerek kezdeményezte.

„Chanel mindig rávesz engem ezekre a fura táncokra, de hagyom magam. Ezt a telefonjáról loptam el, hogy megmutathassam nektek!” – írta a videó mellé Coco.

A felvétel „legkellemetlenebb” pontja, amikor a kislány anyukája fenekét paskolja, ez volt az, amin a legtöbben kiakadtak.

„Ez nagyon illetlen egy kislánynak és egy anyukának is!”

„Már most megpróbálja szexissé tenni a kislányát, hihetetlen…”

„Ha ez így megy tovább, ejthetik a pónit és kaphat rúdtáncosoknak való rudat karácsonyra…” – írták azok, akik szerint Coco nem éppen a jó anyukák mintapéldája.

Persze a másik tábor is aktívan képviseltette magát a hozzászólások között, sokan írták, bárcsak ilyen menő anyukájuk lenne, aki benne van minden bolondságban.

Coco Austin nem először kelt felháborodást, korábban azért cikizték, mert twerkelni tanította Chanelt, amiről posztolt is. A sztáranyuka nem törődik a károgókkal, hisz abban, hogy jól csinálja és mindezzel nem árt kislánya fejlődésének és alakuló nőiességének. Chanel egyébként szülei egyetlen közös gyermeke, apja oldaláról van két jóval idősebb bátyja, az egyik az 1976-ban született LeTesha, a másik az 1991-ben született Little Ice.

