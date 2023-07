46 évvel idősebb, dúsgazdag férfihez ment feleségül 29 évesen: a modell azóta bizonygatja, tényleg szerelmes

A szerelem és a házasság megváltozott az elmúlt évtizedekben, az elmúlt évszázadban, korábban az emberek sokkal kevésbé dönthették el, kivel kötik össze az életüket, kit szeretnek, pláne akkor, ha valamilyen kisebb közösségben éltek. Ma már nincsenek ilyen szabályok, mindenki azt választ szabadon, akit csak szeretne. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a társadalom minden párt elfogad, ezt a 29 éves modellt például rengetegen támadják, amiatt, hogy beleszeretett egy 75 éves férfiba, aki történetesen dúsgazdag. Aranyásónak nevezik, biztosak benne, hogy nem szerelmes, semmi másra nem hajt, csak a pénzre és ezért bármire képes. Nos, a vietnami származású szépség, Co Ngan állítja, az ilyen károgóknak nincsen igaza!

46 évvel idősebb, dúsgazdag férfihoz ment feleségül a 29 éves modell

A most 29 éves Co Ngan nemrég házasodott össze élete szerelmével, a 75 éves Los Angeles-i üzletemberrel, Wynn Katz-szal. Történetük az Instagramon kezdődött, a modell írt a férfinak egy üzenetet, mert szívesen reklámozta volna a Rough Roses márkát, aminek ő a tulajdonosa. A beszélgetés olyan jól alakult, hogy nem sokkal később személyesen is találkoztak, amikor Wynn üzleti úton volt Ázsiában. Bár nem indult minden egyszerűen és többször szakítottak, végül együtt maradtak és a házasságra is sor került. Co Ngan szentül hiszi, Wynn a lelki társa, őt kereste egész életében.

„Ő életem nagy szerelme, teljesen biztos vagyok benne” – írta a lány, ám azzal kellett szembenéznie, hogy ezt jóformán senki nem hiszi el neki a hatalmas korkülönbség és a sok-sok pénz miatt.

„Teljesen egyértelmű, hogy a vagyonát szereted benne” – írta neki valaki.

„Csak szeretnéd elérni, hogy te örökölj mindent, amire neki sikerült szert tennie” – fűzte hozzá egy másik kommentelő.

„Mondjuk ki: egy aranyásó vagy!” – gorombáskodott egy harmadik.

Co Ngan nem hagyja magát, amikor ilyeneket olvas, újra és újra igyekszik megvédeni magát és bizonygatja, ő tényleg szerelmes és boldog.

„Számomra ez az egész mindig csak a szívről szólt. Tényleg szeretem őt!” – írta, majd hozzátette, mivel híres modell, megteremtette magának a saját anyagi biztonságát, luxusba élhet a férje pénze nélkül is. A házaspár amúgy aktív a TikTok-on, olykor szívesen nyújtanak bepillantást a mindennapjaikba.

