Lionel Richie egekig magasztalta a nála 40 évvel fiatalabb barátnőjét: nem titkolja, mennyire szerelmes

A 74 éves legenda, az énekes, dalszerző, producer és televíziós személyiség, Lionel Richie olyan dalokat adott a világnak, mint az Easy, a Sail On, a Three Times a Lady, a Still vagy az 1981-es Endless Love, amit Diana Ross-szal együtt énekelt el annak idején. Pályáját a hatvanas évek végén kezdte, énekelt és szaxofonon játszott a Commodores zenekarban. Szóló karrierjét 1982-ben kezdte el felépíteni, a debütáló albumán szerepelt egyik legimádottabb slágere, a Truly.

Lionel Richie halálosan szerelmes 40 évvel fiatalabb kedvesébe

Lionel Richie 1975-ben megnősült, főiskolai szerelmét, Brenda Harvey-t vette el, akivel 1983-ban adoptálták -t, akinek eredetileg Camille Escovedo volt a neve. Az akkor kétéves kislány a zenekar egyik tagjának gyermeke volt, valamint a dobos unokahúga, ám a család nem tudott róla megfelelően gondoskodni. Sajnos a házaspár 1993-ban, 18 év házasság után úgy összerúgta a port, hogy elváltak, Lionel Richie pedig két évvel később, 1995-ben újranősült, második felesége Diane Alexander két gyermekkel ajándékozta meg, fiuk, Miles 1994-ben, lányuk, Sofia 1998-ban jött a világra. Ennek a házasságnak 2004-ben lett vége.

A sztárnak ezután kereken tíz évet kellett várnia egy újabb, igazi nagy szerelemre, ám 2014-ben végre megismerkedett a szépséges és okos, svájci, kínai és karibi ősökkel büszkélkedő modellel és dizájnerrel, Lisa Parigival. Első találkozásukra egy vacsorán került sor, egy közös barát hozta össze őket, mindketten azonnal tudták, őrületes köztük a kémia. Még aznap este nagyon mély beszélgetés alakult ki közöttük, nagyon sok mindent megosztottak egymással.

„Olyan férfi vagyok, aki komoly magasságokat és mélységeket élt meg, érkező és múló szerelmeket. (…) Lisa fantasztikusan gyönyörű, de, ami számomra még ennél is sokkal fontosabb, hogy rendkívül intelligens, így segít nekem megbirkózni azzal az őrült világgal, amiben élek” – áradozott 40 évvel fiatalabb kedveséről Lionel Richie egy interjúban.

Lisa nagyszerűen beilleszkedett a sztár családjába, imádja a gyerekeit, Sophie például gyakorlatilag az egyik legjobb barátnője lett, nagyon sok közös programot csinálnak, ezekről olykor még posztolnak is. A nő ráadásul egy csöppet sem bánja, hogy el kellett hagynia kedveséért szülőhazáját, Svájcot, mert sosem szerette az ottani időjárást, a meleg Los Angeles tökéletes a számára.

