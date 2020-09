Will Smith legkisebb fia már nem is olyan kicsi, hiszen nyáron ünnepelte 22. szülinapját. Az elmúlt évek során többször is pletykálták már, hogy az énekes többé nem szingli, de most úgy tűnik, tényleg rátalált a szerelem. Ráadásul egy régi jó barátja személyében, akivel már rajta is kapták egy randin!

és Sofia Richie már nagyon régóta barátok, de egy ideje az ismerőseik szerint ennél több is van közöttük. Ezt jól alátámasztja az, hogy a két fiatal a hétvégét Los Angelesben, egy strandon töltötte, ahol megállás nélkül flörtölgettek egymással:

Később, az este folyamán pedig duplarandira indultak egy étterembe, így az egész napot együtt töltötték, kézenfogva jöttek-mentek, és ölelgették egymást.

Egyelőre még nem erősítették meg, hogy egy párt alkotnak, de a fotók alapján úgy tűnik, jól érzik magukat együtt. Sofia Richie egyébként nemrég jött ki egy komoly kapcsolatból: közel 3 éven át volt együtt a nála 15 évvel idősebb Scott Disickkel, akivel néhány hónapja szakítottak.

