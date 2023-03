Az 57 éves Cindy Crawford megmutatta smink nélküli arcát, a rajongók pedig teljesen összezavarodtak

ot nyugodtan sorolhatjuk a valaha élt legnépszerűbb modellek közé. 57 éves korára már természetesen maga mögött hagyta a kifutók pörgős világát és nyugodt életet él, ez viszont nem azt jelenti, hogy nem állja meg a helyét modellként és nem tér vissza néha-néha a reflektorfénybe.

Cindy Cawford mindig a természetes szépség megtestesítője volt, akárcsak lánya, Kaia Gerber, aki szintén édesanyja nyomdokaiba lépett. A modell nem fél az öregedéstől és hagyta is, hogy a természet tegye a dolgát, nem próbált meg küzdeni az öregedés folyamatai ellen különböző látványos beavatkozásokkal. Ennek ellenére elképesztő formában van és most smink nélküli fotón is megmutatta, milyen az arca valójában.

A szupermodell szaunázás után készített magáról néhány szelfit. Tökéletes fények és mesterkélt pózok nélkül is gyönyörű, sokan mégis összezavarodtak a képeket látva. Olyannyira megoszlott a rajongók véleménye, hogy voltak, akik azt írták: "A világ legszebb nője!", "Olyan gyönyörűen öregszik." A másik tábor kommentjei között pedig ilyenek olvashatók: "Fel sem ismertem Cindy-t, olyan furcsán néz ki.", "Hol van az ikonikus anyajegy az arcáról?"

Te mit gondolsz? Szerintünk gyönyörű az arca smink nélkül is!

forrás: IG: @cindycrawford

forrás: IG: @cindycrawford

