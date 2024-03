Cillian Murphy 1976. május 25-én született Douglasban, Írországban. 10 évesen kezdett el dalokat írni, és bár a középiskolában, angoltanára William Wall regényíró azt tanácsolta neki, hogy kezdjen el a színészkedéssel foglalkozni, ő szentül hitt abban, hogy egy szép napon rocksztár lesz és ezen álmáról jó ideig nem is tett le.

A 20-as évei elején több zenekarban is játszott testvérével, és még egy hangzatos lemezszerződés is megtalálta őket, de végül a szerzeményeik jogaiért felajánlott csekélyke összeg miatt visszautasították a lehetőséget. Cillian Murphy 1996-ban az University College Cork jogi szakán kezdett el tanulni, de viszonylag gyorsan ráébredt arra, hogy ez nem az ő pályája. Ekkoriban kapta meg első jelentős színpadi szerepét a Diszkó disznók című darabban, ami akkora siker volt, hogy egy két éven át tartó Európa-szerte, Kanadában és Ausztráliában is játszott előadás lett belőle. Első nagyjátékfilmes lehetőségét az 1998-ban bemutatott The Tale of Sweety Barrett című filmben kapta, amit aztán olyan alkotások követtek, mint a Haragos Harry, a 28 nappal később, a Batman: Kezdődik!, a Napfény, az Eredet, az Oppenheimer - amiért idén meg is kapta a Legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat - és még sorolhatnánk. Ahogy viszont lenni szokott egy gazdag és tehetséges alakításokban, na meg díjakban bővelkedő karrierben is találnak a rajongók olyan részeket, amik az ő szemükkel nézve nem annyira erősek. Persze ahogy lenni szokott, a lista ez esetben is annyira szoros, hogy sok esetben tényleg csak 1-1 százalék a különbség kedveltség szempontjából.

Kattints tovább és mutatjuk Cillian Murphy top 16-os szerepeinek a listáját a legnépszerűbbtől kezdve, egészen a legrosszabbnak értékeltig a Rotten Tomatoes-on!

Galéria / 16 kép Cillian Murphy top 16: A legnépszerűbbtől a legrosszabb filmjéig Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Galériánkra kattintva mesélünk még egy kicsit Cillian Murphy karrierjének alakulásáról és pár érdekességet is elárulunk róla!

Galéria / 10 kép Érdekességek, amiket meglehet, hogy nem tudtál Cillian Murphy-ről Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.