Ciki jól látható helyen hagyni a betétet és tampont? Férfiak mondták el, mi a véleményük erről

A menstruáció természetes és normális folyamat, amely a világ népességének felét érinti, mégis számos kultúrában és környezetben továbbra is tabu témának számít. Egy nő a Redditen nemrég posztolt egy történetet, amelyben azt kérdezte, normális-e, ha jól látható helyen hagyja a betétjét a fürdőszobában. A kérdés élénk vitát váltott ki nők és férfiak körében, akik megosztották véleményüket, tapasztalataikat és tanácsaikat ebben a kényes témában.

Mielőtt azonban rátérnénk a konkrét véleményekre, van egy szuper hírünk! November 9-12. között ismét jön a JOY-Napok, ami alatt végre kedvezményesen szerezheted be azokat a dolgokat, amelyekre már régóta vágysz. Több száz kupon közül választhatsz és akár 70%-kal olcsóbban is lecsaphatsz bizonyos termékekre, így igazán megéri JOY-Napok alatt vásárolni, hiszen spórolni menő. Tisztasági betéteket és tamponokat is találsz a kínálat között.