Karácsony előtt mindannyian szeretjük kidekorálni egy kicsit a lakást, de a sztárok általában nem érik be a kisebb fenyőfákkal és egy-egy fényfűzérrel. Mariah Carey például ősztől kezdve hangolódik a szezonra, és általában több karácsonyfát is állít a lakásba, míg a Kardashian-család az elmúlt években milliókat költött egy-egy ünnepi partira. És ha már dekoráció, II. Erzsébet királynőékhez is megérkezett a karácsonyi hangulat:

és családja némileg visszafogottabban él, de azért a karácsonyt ők is szeretik alaposan megünnepelni. Hatalmas házukban pedig valószínűleg elveszne egy másfél méteres fenyőfa, úgyhogy inkább egy körülbelül 3 méteres karácsonyfát állítottak a nappaliban!

A fotót felesége, Elsa Pataky osztotta meg Instagramon: a képen épp díszítik a karácsonyfát, miközben lánya, India Rose a nyakában ülve pakolja a díszeket. A végeredmény persze magáért beszél!

Ha te is kidekorálnád a lakást, de kevés a szabadidőd rá, íme néhány párperces ötlet!

