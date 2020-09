Chris Evans képe bombaként robbant! Férfiasságát fotózta le Amerika Kapitány

Chris Evans nemcsak a filmvásznon alakítja az igazi jófej pasit, hanem a való életben is ilyesminek látszik - eddig legalábbis úgy tűnt. Ezért is érdekes, hogy az elmúlt napok egyik vezető híre a filmsztár véletlenül megosztott fotója... De kezdjük az elején!

Chris eddig sem volt nagy Insta-guru, most pedig már azt is tudjuk, jobban megy neki a harc, mint a képmegosztás. A színész ugyanis úgy tűnik, hogy teljesen véletlenül osztotta meg fotóalbumát, miközben egy képernyőfotóval akart valamit szemléltetni a családja előtt, akikkel épp a Heads Up! nevű játékkal játszottak. A színész ki akart lépni a fotók közül, ám egy rossz mozdulattal sikerült megosztania egy hímvesszőről készült képet is az albumából.

Azt egyelőre nem tudni - és szerintünk nem is nagyon fog ez kiderülni - hogy az ominózus testrész valóban a színészé-e, mindenesetre a Twitteren hasít a felvétel, hiába törölte le a filmsztár.

Sőt, Chris kollágája, Mark Ruffalo is gyorsan poénkodott egyet a véletlenül kikerült felvétellel:

Tesó! Amíg Trump az elnök, nincs olyan dolog, amivel kiakasztod az embereket. Nézd a jó oldalát!





Már csak az a kérdésünk: vajon mit szól ehhez a kis történethez Lily James - a színésznő, akivel a sztár mostanság randizgat...

