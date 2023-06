Carrera x Majka – Ilyen volt a Carrera VIP nyárindító bulija Budapesten

A nyárindító VIP partin a hazai sztárok és az influenszerek mellett a meghívott divatújságírók is megismerhették közelebbről a Carrera új kollekcióját, és a #DriveYourStory kampányt. Az exkluzív eseményen az olasz márka idei nagykövete, Majka is megosztotta saját sikersztorijának titkát. A partin Jauri és a StadiumX live DJ szettjével alapozta meg a hangulatot.

forrás: Carrera

Szombaton tartották a Carrera 2023-as Spring/Summer kollekciójának nyárindító buliját, a KIOSK Budapestben. A VIP partin a a nyári vibe-ot erősítve a zene is fókuszt kapott: Jauri és StadiumX live DJ szettjével lépett fel. A Carrera exkluzív nyárindító partiján közéleti sztárok, influenszerek, újságírók ismerhették meg testközelből a Carrera új kollekcióját.

A nyárindító bulin a #DriveYourStory kampány idei nagykövete, Majka is részt vett, mégpedig az este házigazdájaként. A partit a tőle megszokott laza, közvetlen stílusban nyitotta meg. Az este során lezser nyári szettjéhez egy sportos Carrera napszemüveget viselt. Sikersztorijáról és az olasz márkával való együttműködésről azt mondta: „Aki ismer, az tudja, hogy a saját szabályaim szerint élek, ami a szívemen az a számon, és nem követek senkit se zenében se ízlés terén. Hiszek abban, hogy érdemes a saját szabályaink szerint élni, és büszkén kitűnni a tömegből. Szeretném inspirálni a fiatalokat, hogy éljék meg a lehetőségeiket, vezesse őket a #driveyourstory életfelfogás. Az idei nyáron például a Carrera napszemüvegeit választottam, mert hasonlóan gondolkodnak, mint én – légy egyedi, valósítsd meg önmagad, #DriveYourStory.”

forrás: Carrera

A Carrera a 2023-as tavaszi-nyári időszakban arra ösztönöz minket, hogy valósítsuk meg önmagunkat. A Carrera idei nagykövete azért is lett az énekes-műsorvezető Majka, hiszen életútjának és sikertörténetének titka megegyezik a márka filozófiájával. Majkát egy valóság-show szereplőjeként ismerte meg az ország, aki – a hirtelen jött ismertségre alapozva – tudatosan építette karrierjét. Majka mindig hangsúlyozza, hogy a közeg, ahonnan jött, nagyon meghatározó számára. Őszinte dalszövegeiből közönsége is átérezheti, miért nem akart a beállni az egyen-celebek sorába, és szürkeségbe olvadni. A #DriveYourStory hiteles nagyköveteként jól képviseli, hogy egyedi stílusunk megélésével és önmagunk felvállalásával kitörhetünk korlátjaink közül. A Carrerával merészségünk lehet sikerünk biztosítéka, ezt a nézetet pedig Majka is képviseli.

forrás: Carrera

A partihangulatot a népszerű Jauri és a StadiumX live DJ szettjével biztosította. A hazai DJ-k közül az utóbbi években kiemelkedő Győrfi Márton, művésznevén Jauri a bulizók egyik kedvence, egyben a Rádió 1 egyik legfiatalabb házigazdája. A StadiumX progressive house DJ és producer páros, akik az elektronikus zenei fesztiválok állandó fellépői, és többek között Nicky Romeroval is dolgoztak együtt. Friss nyári vibe-ot hoztak a KIOSK Budapestbe a srácok, amire Majka is jót bulizott.

A Carrera és a #DriveYourStory kampány

Napjainkban a napszemüveg már nemcsak szemünk védelméért felel, hanem egyedi kiegészítőként jelenik meg öltözködésünkben. Az egyedi dizájnjáról és extrém forma- és színvilágáról ismert Carrera napszemüvegmárka a kezdetektől fogva azokat képviseli, akik a saját szabályaik szerint élnek. Ez az életérzés az új #DriveYourStory kampányukban is megjelenik, amelynek lényege, hogy életre keltse az inspiráló, személyes történeteket.

Az olasz tervezésű napszemüvegeket világszerte több divat nagyvárosban, például Mumbaiban és Milánóban mutatták be a #DriveYourStory kampány keretein belül. Az idei tavaszi-nyári kollekcióban négy különböző formabontó stílus közül választhatunk női, férfi és unisex fazonokban. Merész formák és egyedi vonalak teszik sajátossá a Carrera darabjait, amik a sportos megjelenést tökéletesen ötvözik az elegáns trendekkel.