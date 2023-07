Camila Cabello is felült a trendre: csak egy bugyit viselt az átlátszó, pillangóra hajazó ruhája alatt

Camila Cabello épp a párizsi haute couture divathét meghívott vendégeként van jelen, ahol többek között Iris Van Herpen showján is részt vett a héten, természetesen a tervező ruhájában. Az énekesnő lélegzetelállító szettben mutatta meg magát, ami egy pillangóra és egy tündérre is emlékezteti azt, aki meglátja.

A darab nemcsak ezért különleges, hanem azért is, mert megfelel annak a meztelenruha trendnek, ami idén Hollywoodon is végigsöpört. Nem volt olyan díjátadó vagy afterparti, amin ne jelent volna meg legalább egy híresség teljesen átlátszó ruhában. Sőt, akad olyan is, aki a mindennapokban is simán bevállalja a forró trendet – Kendall Jenner például néhány hete egy átlátszó felsőben, melltartó nélkül ment vacsorázni a barátnőivel. Úgy tűnik, ez a trend egy ideig még biztosan itt marad velünk, a sztárok ugyanis egyre bátrabban mutatják meg a testüket.

Camila Cabello és Shawn Mendes kapcsán egyébként nem rég merült fel, hogy újra randiznak egymással, néhány nappal később viszont kiderült: megint szakítottak. Rájöttek, hogy hiba volt újabb esélyt adni a kapcsolatnak, így most külön utakon járnak.

