Kendall Jenner általában azok közé a sztárok közé tartozik, akik mindig stílusosak, és még akkor is kifogástalanul néznek ki, amikor csak a boltba ugranak le egy doboz tejért. Bármilyen eseményről legyen szó, ahol megjelenik, mindig sikerül a legstílusosabb hírességek listájára felkerülnie. A 27 éves modellre jellemző, hogy nem fél megmutatni csodás alakját, épp ellenkezőleg! Mindig igyekszik egy kicsit többet mutatni magából. Legutóbb a MET-gála after partyján jelent meg meztelenruhában, most viszont még ennél is átlátszóbb felsőben lépett az utcára.

Kendall a minap ugyanis vacsorázni indult Santa Monicában, ahova egy bőrszoknyában, egy bőr csizmában és egy totál átlátszó felsőben érkezett meg. Bár nem tudhatjuk, hogy csupán a vakunak köszönhető-e, hogy ennyire átlátszóvá vált a felsője vagy élőben is ilyen látványt nyújtott, mindenesetre ez az eddigi legbevállalósabb és legdögösebb szettje, amit viselt.

A modell persze ettől függetlenül tökéletes látványt nyújtott, egy sötétszürke táskával egészítette ki az szettjét, és még a körme is egy hasonló árnyalatban pompázott. Az biztos, hogy nemcsak azzal keltett este feltűnést, hogy ő Kendall Jenner, hanem azzal is, hogy a felsője semmit sem hagyott a képzeletnek.

Te mit gondolsz a szettről? Menő és bevállalós. Ízléstelen, nem való utcára.

Van, aki rengeteg támadást kapott:

Galéria / 8 kép 4 női sztár, akit szétszedtek a meztelen képeiért, és 4 sztárpasi, akit ugyanezért istenítettek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ők aztán igazán bevállalósak:

Galéria / 8 kép 8 sztárpár, aki egykoron egy meztelen címlapot is bevállalt Megnézem a galériát