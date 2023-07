Bár év elején úgy tűnt, Harry herceg memoárja, a „Tartalék” lehet minden idők legkelendőbb önéletrajzi kötete, pár hónapon belül letaszíthatják őt erről a trónról (is), ugyanis október 24-én megjelenik könyve. A Grammy-díjas énekesnő várva várt beszámolója a „The Woman in Me” (A nő bennem) címet kapta (tudod, ez sor szerepel Brit „I'm Not A Girl, Not Yet A Woman” számának dalszövegében), a fekete-fehér borítóra pedig egy félmeztelen fotó került a sztárról.

„2021 júniusában az egész világ hallhatta beszédét a nyílt tárgyalásán. A hangja – az igazsága – megosztásának hatása tagadhatatlan volt, számtalan ember életét megváltoztatta a sajátján kívül. A ’The Woman in Me’ először tárja fel hihetetlen utazását – és a popzene történetének egyik legnagyobb előadójában lakozó erőt” – olvasható a mű honlapján. „Kétségem sincs afelől, hogy az önéletrajzi könyve hasonló hatást ér el – továbbá ez lesz az év kiadói eseménye” – nyilatkozta a kötetet kiadó Gallery Books alelnöke, Jennifer Bergstrom. Úgy gondolják, „a figyelemreméltó őszinteséggel és humorral megírt” mű „rávilágít a zene és a szerelem erejére – illetve annak a fontosságára, hogy egy nő elmesélheti a saját történetét” a saját feltételei szerint”. A Gallery Books közleményéből azt is megtudhattuk, hogy egy bátor és elképesztően megindító sztorit kapunk „szabadságról, hírnévről, anyaságról, túlélésről, hitről és reményről”.



Ha hihetünk a forrásoknak, a Sam Lansky szellemíró közreműködésével készült „The Woman in Me” meg fogja rázni a világot és instant bestseller lesz: nemcsak Brit gyerekkoráról és a hajának leborotválásról, hanem az apja gyámsága alatt töltött 13 évről olvashatunk majd, továbbá a szakításról Justin Timberlake-kkel, továbbá arról is, hogyan találta meg a boldogságot férje, Sam Asghari oldalán. Az évtized talán legjobban várt memoárját amúgy IDE kattintva már elő is rendelheted, ahogy azt már Sam is megtette az Insta-sztorija szerint.



