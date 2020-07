Már nagyban készül a The Comey Rule című minisorozat, amelynek főszerepét Brendan Gleeson kapta, aki az eddigi információk szerint nagyon meggyőző alakítást fog nyújtani a kétrészes, mindössze 4 órás minisorozatban, amelyet a Showtime csatornáján lehet majd megnézni. A széria készítőit James Comey volt FBI-igazgató könyve inspirálta, amelyben kulcsvezetők által adott interjúk találhatóak.

A sorozatban Trump, Comey, a 2016-os elnökválasztás, illetve annak hatásait mutatják be a legnagyobb részletességgel. De középpontba kerül a két politikus viszályos kapcsolata, valamint az FBI Hillary Clinton e-mailjei utáni vizsgálata is. Comey-t Jeff Daniels fogja alakítani, de olyan hírességek is feltűnnek majd benne, mint Holly Hunter, Sally Yates, Jonathan Banks, James Clapper és Kingsley Ben-Adir. Tehát sztárparádéból itt sem lesz hiány.

A már most nagy népszerűségnek örvendő széria természetesen az elnökválasztás után, vagyis novemberben fog debütálni, amelyet sokan Golden Globe és Oscar esélyes sorozatnak tartanak.

