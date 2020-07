Annak ellenére, hogy Brad Pitt és Jennifer Aniston már évek óta nem alkotnak egy párt, még most is rengeteg szó esik kettejükről. A két sztár kapcsolata hét évig tartott és azóta már mindketten újraházasodtak ( és el is váltak). 15 év telt el azóta, hogy Brad és Jennifer bejelentették a válást, de a rajongók még mindig azt remélik, hogy egyszer újra egy párt fognak alkotni. De tényleg ennyire összeillettek, vagy csak egy olyan korszakot szimbolizálnak, amire szívesen gondolunk vissza? Megpróbáltuk kideríteni, hogy mi a titka a Brad és Jennifer párosnak.

Jennifer és Brad 1994-ben ismerték meg egymást. A sztárok menedzserei jó barátok voltak, miattuk találkozott előszőr a két színész. Brad ekkoriban még Gwyneth Paltrow-val randizott és Jennifer is kapcsolatban volt, ezért barátságnál több nem alakult ki köztük. Négy évvel később mindkét színész szingli volt, ezért Jennifer menedzsere összehozott nekik egy randit. Brad és Jennifer egyre több időt töltött együtt és az 1999-es Emmy-díjátadón már párként jelentek meg.

A hír, hogy a Jóbarátok sztárja és Hollywood szépfiúja összejöttek, bejárta a világsajtót. Ők voltak a sztárvilág legmenőbb párosa és a rajongók együtt örültek, amikor Brad megkérte Jennifer kezét. 2000-ben mindenki a páros fényűző esküvőjéről beszélt, ahol 200 vendég ünnepelte együtt a friss házasokat. A Malibui esküvőt 50 ezer virág díszítette, négy zenekar, egy énekkar és szív alakú tűzijáték szórakoztatta a násznépet.

A házasságuk első évei idilliek voltak. Egyszer Brad 1500 rózsát vitetett Jennifer öltözőjébe, hogy meglepje őt Valentin-napon. Ott voltak minden fontos eseményen, gyakran adtak interjút és Brad még a Jóbarátokban is kapott egy vendégszerepet. 2004-ben Aniston arról beszélt a Guardiannek, hogy készen állnak a gyerekvállalásra és szeretnének több időt együtt tölteni Pittel, amint befejezte a Mr. és Mrs. Smith forgatását.

Arra viszont egyikőjük sem számított, hogy a kémfilm teljesen felforgatja majd az életüket. Brad Pitt a Mr. és Mrs. Smith forgatásán ismerte meg -t, akivel egy párt alkottak a filmben. Bár Brad mindig tagadta, hogy félrelépett volna Jolie-val, a színésznő bevallotta, hogy már ekkor „volt köztük valami”.

2005-ben Pitt és Aniston bejelentették, hogy elválnak. A válás okáról sosem közöltek részleteket, de a rajongók szerint Jolie biztosan szerepet játszott a dologban. A páros csendben intézte a válást és utána is barátok maradtak. Brad Pitt összejött -val és Aniston is újra randizni kezdett.

15 évvel később mindketten túl vannak egy újabb házasságon és váláson, több kapcsolaton és kasszasikeren. Bár semmiféle jel nem utal rá, a rajongók még ma is azt várják, hogy Brad és Jennifer újra összejöjjenek. 2020 januárjában lefotózták őket egy díjátadón és a képek felrobbantották az internetet. Miért szeretnénk ennyire, ha ők együtt lennének? Talán csak azért, mert egy olyan időszakot juttatnak eszünkbe, amikor kicsit egyszerűbb volt minden.

A galériánkban mutatjuk Brad és Jennifer kapcsolatának legfontosabb pillanatait!

