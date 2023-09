Blake Lively meztelenruhájától eldobod az agyad: minden porcikája tökéletes

A márka most mutatta be a divathét keretein belül a 2024-es tavaszi/nyári kollekcióját, amire elképesztően sok A-listás sztár volt kíváncsi, többek között a divatdiktátornak kikiáltott is.

A színésznő most sem okozott csalódást a megjelenésével. Egy szexi, csillogó igazi 70-es éveket idéző diszkóstílusú overállban lépett a vörös szőnyegre, ahol nemcsak a fotósokat, hanem minden egyes jelenlévőt megbabonázott szépségével és hibátlan ruhaválasztásával.

forrás: Gilbert Carrasquillo/Getty Images

Haja természetesen a korszaknak megfelelően picit megemelve, nagy hullámokban omlott a vállára, sminkje pedig egyszerre volt egyszerű, de nagyszerű. A meztelenruhára hajazó overálhoz barnás rúzst és földes árnyalatú szemsminket viselt.

forrás: Steve Eichner/Getty Images

Blake igazi diszkó királynőként festett a sztárok gyűrűjében, ám ruhájánál jobban csak az alakja tudta túlszárnyalni azt a csodálatot, ami felé irányult az esemény során. A gyönyörű színésznő nemrég adott életet 4. gyermekének, és bár minden egyes terhességénél villámgyorsan visszanyerte bomba alakját, arra senki sem számított, hogy ez a negyedik gyerkőc érkezése után is így lesz.

egyébként legközelebb a It Ends with Us című filmben fog szerepelni.

nem csak blake lively-t, hanem férjét is imádjuk! ilyen egy igazi álompár:

Galéria / 4 kép Blake Lively és Ryan Reynolds története: ilyen az igaz szerelem Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha még többet olvasnál divat témában!

Galéria / 6 kép 6 divatszabály, amit 2023-ban érdemes elfelejteni Megnézem a galériát