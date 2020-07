Upsz! Taylor Swift árulta el Blake Lively és Ryan Reynolds harmadik gyermekének a nevét!

és Ryan Reynolds boldogan trollkodják szét egymás Insta-oldalát, de a fontos dolgokkal kapcsolatban sosem túl közlékenyek. Tavaly például mindenki ledöbbent, amikor hatalmas pocakkal érkezett férje premierjére:

Most pedig végre az is kiderült, mi a harmadik kislány neve - méghozzá legjobb barátnőjének, Taylor Swiftnek köszönhetően. Az énekesnő ugyanis meglepetésszerűen új albummal rukkolt elő: A Folklore című lemez Taylor nyolcadik albuma, és sokkal, mélyebb, elmélyülősebb az eddigieknél. Nem véletlenül a sztárok is rajonganak érte, többek között is boldogan ajánlotta a lemezt rajongóinak.

És itt jön az izgalmas rész: Taylor egy dalban leplezte le a sztárpár kislányának a nevét. A Betty című nóta még önmagában nem mondana semmit, ám van a dalban egy rész, ahol Taylor Inezről és James-ről énekel, ez a két név pedig Blake és Ryan másik két lányának a neve. Innen jött a rajongók ötlete, hogy a harmadik, 9 hónapos kislány csakis Betty lehet, és mi is simán elképzeljük, hogy a csajok eldöntötték, így hozzák a baba nevét a világ tudomására.

A People Magazin is megerősítette a hírt, miszerint Betty A NÉV, ezt pedig a család barátai árulták el.

ék abszolút tökélyre fejleszteték már a titkolózást, kíváncsian várjuk, ők is elismerik -e majd, hogy tényleg Betty-nek hívják a picit...

