Blake Lively új, narancssárga haja egészen szürreális: de még ez is jól áll neki

A forgatások már elkezdődtek, amelyekről természetesen néhány szemfüles fotós képeket is megtudott örökíteni. Az egyik szünetben Blake-et is lencsevégre kapták, aki vörös hajkoronával, és bomhém ruhákban volt látható a film bizonyos jeleneteiben. A 35 éves sztárt természetes szépsége és zseniális stílusa Hollywood legnagyobb A-listás színésznőivé emelte, így még egy tőle szokatlan válogatásban is elképesztő látványt tud nyújtani.

Lively még feburárban adott életet negyedik csemetéjének, így sokan kíváncsiak, hogyan is tudja megoldani a pici mindennapjait és a munkát egyszerre. A válasz egyébként nagy egyszerű: a férje, Ryan Reynolds miatt, akivel már a családalapítás előtt megegyeztek abban, hogy amikor az egyikük dolgozik, akkor a másikuk van a gyerekekkel. Úgy fest most Reynolds-on van a sor, hiszen a Freeguy és a Deadpool filmek után, most feleségének volt szüksége ismét egy kis munkára.

A várva várt alkotás egyébként Colleen Hoover 2016-os bestseller regényén alapul, és ez lesz Blake első szerepe három év után. A szinopszis szerint a főhősnő elköltözik szülővárosából, hogy új életet kezdjen és saját vállalkozásba fogjon, de úgy érzi valami nem stimmel. Bostonban találkozik egy Ryle Kincaid nevű jóképű idegsebésszel és beleszeret. Ahogy kapcsolatuk egyre jobban kibontakozik, első szerelme, Atlas Corrigan újra megjelenik az életében, és Ryle-lel való románca megkérdőjeleződik.

A film premierdátumáról még semmit sem tudni, de az biztos, hogy 2024-ben láthatjuk majd valamikor.

10 legcsodásabb MET-gálás megjelenése

Galéria / 10 kép Blake Lively 10 legcsodásabb MET-gálás megjelenése Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Hogyan csinálják? Híres nők, akiknek több szülés után is elképesztően szép testük van

Galéria / 7 kép Hogyan csinálják? Híres nők, akik több szülés után is elképesztően szép testük van Megnézem a galériát