Blake Lively 75 éves édesanyja 50-nek tűnik: most már értjük, honnan a jó gének

Emlékszel még egyik legsikeresebb filmjére, az Adaline varázslatos életére? A film sztorija, hogy Adaline 29 éves kora után már nem öregszik. Ez pedig kicsit mintha -re is igaz lenne, hiszen 11 évvel ezelőtt ért véget a Pletykafészek című sorozat, de még most is bármikor eljátszhatná Serena van der Woodsen szerepét.

két hónappal ezelőtt adott életet negyedik gyermekének, mi pedig csak tátott szájjal nézzük, hogy milyen elképesztő formában van. Szerencsére egyre gyakrabban láthatjuk különböző eseményeken is és folyamatosan konstatáljuk, hogy szettjeiből mindig lehet inspirációt meríteni.

A hét elején virágos, romantikus Carolina Herrera ruhát viselt, most pedig a stílus teljes ellentétét választotta és vagány bőrszerkóba bújt. A frizurától kezdve a cipőválasztásig minden tökéletes összhangban volt.

Hihetetlenül stílusos!

az eseményre most nem férjével, hanem édesanyjával, Elaine Lively-vel érkezett. És ennek köszönhetően választ is kaptunk arra, hogy honnan örökölte Blake ezeket a szerencsés géneket. Eleine Lively 75 éves, de húsz évet simán letagadhatna.

Gyönyörű anya-lánya páros!

egy igazi stíluskirálynő,

