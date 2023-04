Az őszinte fotópolitikát folytató, anti-Instagramként elhíresült francia applikáció 2020-ban indult, de csak 2022-ban vált igazán népszerűvé, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a #BeReal hashtag a TikTokon is hasít, több mint 700 millió megtekintésnél jár jelenleg. Ráadásul a Sensor Tower digitális analitikai platform jelentése szerint a BeReal letöltések száma júniusról júliusra 86%-kal nőtt, így az app a letöltési toplisták élére került az utóbbi hónapokban az Egyesült Államokban. Az újhullámos szolgáltatás a hazai piacot is meghódította, ha a környezetedben egyelőre nincsenek is felhasználók, az ismerőseid egy része valószínűleg már hallott róla.

Mit tud, amit más nem?

A BeReal koncepciója szembemegy mindennel, amit eddig megszoktál és azt hirdeti, hogy a gyönyörűen megkomponált színes-szagos fotók ideje lejárt. Mindezt úgy éri el, hogy maga az alkalmazás mondja meg, mikor posztolhatsz és ennek teljesítésére 2 percet ad, miközben bekapcsolja a telódon az előlapi és a hátlapi kamerát is. Ennyi idő alatt nem tudod kisminkelni magad, összerendezni a lakást, de még azt sem kamuzhatod, hogy épp edzésen vagy, miközben valójában otthon ülsz a kanapén és csokit majszolsz. Ezzel pedig nincs is semmi gond, hiszen a több száz követőd helyett mindössze egy szűk, intim kör, az igazi barátaid azok, akik láthatják a fotóidat. Te is csupán abban az esetben csekkolhatod azt, amit ők posztoltak, amennyiben magad is közzétettél tartalmat. Ami pedig csak hab a tortán: nincsenek filterek, és a posztjaid is eltűnnek 24 óra után. Ideális esetben így működik a közösségi platformok között üdítő színfoltként jelen levő BeReal, ami természetesen engedményeket is ad a felhasználóinak. Ha nem tudsz a meghatározott 2 percen belül posztolni – mert mondjuk nincs nálad a telefonod, vagy még a hozzád közel állókat sem sokkolnád a wc-ben készült szelfiddel – akkor is van lehetőséged tartalmat megosztani a nap bármely szakaszában. Lájkok helyett viszont csak emojikkal tudsz reagálni mások bejegyzéseire és bár felfedezheted idegenek képeit is, mégsem ez a cél.

Gyönyörű brunch vs. lekváros kenyér

Szabó Sári brand menedzser mindössze néhány hete vetette bele magát az app használatába, máris odavan érte. Azt mondja, minden újdonságról a TikTokon keresztül értesül, így a BeRealről is ott hallott először, de csak alapos megfontolás után töltötte le, ugyanis hajlamos ráfüggni a közösségi appokra. „Az első napokban nem igazán értettem, mi történik, így van néhány tokás szelfim is fent. Nagyon tetszik, hogy tényleg mindenki spontán fotókat oszt meg. Vicces, hogy valakit látok egy brunchon „gyönyörűzni” az Instán, utána a BeRealen a viaszos vászon fölött lekváros kenyeret zabálni - és kicsit megnyugszom. Nem hazugság ez, csak az életnek két teljesen különböző pillanata, amit az Insta miatt hajlamosak vagyunk elfelejteni.”

Sári vérbeli BeReal felhasználó, aki nem csúsztat a posztolást illetően és pozitívan látja az app jövőjét: „Ahogy pittyen, nyomom a fotót, bármi van. Külön figyelemre méltó, hogy képtelenség órákat eltölteni a felületen. Igen, ott van a böngészés lehetősége, de az is unalmassá válik egészen gyorsan, miután 40 szelfit néztél meg egyáltalán nem izgalmas idegenekről, de mivel az ismerőseidről mindig csak a legfrissebb posztokat látod, hamar kipörgeted, így nem rabolja tovább az idődet.” Sári elmondása szerint annak örülne a legjobban, ha az app nem kapna újabb fejlesztéseket, maximum egy videós posztolási lehetőséget.

Nem akar több lenni annál, ami

Biczó Andrea, a Budapest Park PR menedzsere a fodrászától értesült az újdonságról, amit május végén próbált ki először. Viszonylag aktív felhasználóvá vált azóta, igyekszik naponta posztolni, amit azért is tesz főleg, hogy lássa az ismerősei fotóit. „Szeretem, mert van benne egy játékosság azzal, hogy nem tudod, mikor szól az app, illetve azért is, mert viszonylag kevés ismerősöm használja, akiknek érdekel is, éppen mibe vannak. Az is jó az appban, hogy nem akar több lenni annál, ami” – mondja Andi, aki szerint bár jobban el fog terjedni az alkalmazás, sosem fogja letarolni az Instát a trónról. A menedzser imádja, hogy teljes nyugalommal posztolhat magáról rossz képeket is – vagy épp olyanokat, amik más felületen érdektelenek lennének. Azt viszont nem szeretné, ha túlságosan elterjedne és egyre több ismerőse lenne, ugyanis így elveszítené az intim hangulatot.

Az igazi baráti kör

Balázs Gergő Dániel jogász hallgató már több mint egy hónapja használja a BeRealt, amiről először egy buliban hallott a haverjaitól. Majd miután többször is szembejött vele az app különböző fórumokon, ő is kíváncsivá vált. Mint mondja, nem használja napi szinten, viszont az nagyon motiválja, hogy csak posztolás után válnak elérhetővé a többiek tartalmai. „A legnagyobb különlegessége az appnak, hogy míg a Facebookon 1000 ismerősöm van, az Instán 400 embert követek, addig a BeRealen csak 11 barátom van. Ők tényleg azok, akiknek kíváncsi vagyok az életére, velük szívesen megosztom a retusálatlan történéseimet is. Úgy gondolom, a social média jelenlegi világában szükség van ilyen „újhullámos” kapcsolattartási formára is” – vélekedik Dani a platformról. Mint mondja, annak valószínűleg senki sem örülne, ha egy esetleges technikai hiba során a retusálatlan fotói kikerülnének a nagyvilágba.

Betekintés a hírességek életébe

A beépített keresőn keresztül ismert emberek fiókjára is rálelhetsz, ám ez nem jelenti automatikusan azt, hogy ők vissza is igazolnak és beengednek a privát szférájukba. Lábas Vikinél, a Margaret Island énekesnőjénél pont az merült fel, hogy ő maga sem biztos abban, hogy még nagyobb betekintést szeretne adni az életébe. „Én egyelőre még tökre élvezem benne azt, hogy csak a barátaim, közelebbi ismerőseim látnak, és így jobban részt tudunk venni egymás életében, szóval a családias hangulata miatt még nagyon szeretem” – jelenti ki az énekesnő, akinek már tavasszal bemutatták az appot az angol barátai, használni azonban csak idén ősszel kezdte, miután körülötte mindenki kipróbálta.

„Tényleg nagy ötlet, hogy nemcsak szelfizel, hanem megmutatja azt is, hogy mindez hol történik front kamera nézetből. Így valóságosnak hat az egész, de szerintem ugyanúgy, mint az Insta vagy a Facebook, amint tele lesz hirdetésekkel, meg fogják unni az emberek” – mondja, és hozzáteszi, szerinte egy ponton itt is kreált képek kerülnek majd ki, amitől a BeReal elveszíti a varázsát.

Schoblocher Barbara, a Blahaluisiana énekesnője is hasonlóan vélekedik az appról, aki tavaly áprilisban töltötte le azt, miután egy tanítványa bemutatta neki az újdonságot. Barbi heteken keresztül aktívan használta a BeRealt, ami aztán elmaradt: „Nincs kapacitásom még egy platformra, de egyébként jópofa. Egyelőre kevésbé gondolom toxikusnak, mint mondjuk az Instagramot, de ugye az sem ilyen volt az elején. Mindenképp az előnyére válik, hogy nincs túl sok kamuzási lehetőség. Amikor szól az app, tényleg azt kell megosztanod, ami éppen történik veled.”

Az énekesnő szerint egyébként sok múlik azon, hogyan használjuk az appokat, ugyanis az Instagram is képes rombolni az önbecsülését, így kíváncsian várja, milyen irányba terelik majd a készítők ezt a felületet. „Bennem jó érzést keltett, hogy azt láttam, az emberek ugyanolyan hétköznapokat élnek, mint én. Viszont megint van egy platform, amit éjjel nappal bújhatunk. Ez biztos nem válik a javunkra” – magyarázza Barbi.

Filtermentes a jövő?

A data.ai júniusi adatai alapján elmondható, hogy a felhasználók 55%-a a 16-24 éves, míg 43%-a a 25-44 éves korosztályba tartozik, akiknek figyelméért minden közösségi platform aktívan versenyzik. Mindezt úgy teszik, hogy nem maradnak le újítások terén, vagyis a TikTok mellett máris megjelent a TikTok Now nevű alkalmazás, ami a BeRealt másolja, a Snapchat pedig elindította a mindkét kamerát egyszerre aktiváló funkcióját. Mindeközben pedig az Instagramról is kiderült, hogy épp egy hasonló lehetőségen dolgozik. Külföldi lapok szerint nem kizárt, hogy a BeReal előrukkol néhány fizetős funkcióval is, és bár egyelőre a szakértők sem tudják megjósolni, hogyan alakul a platform jövője, egy biztos, a visszajelzések alapján igencsak nagy igény mutatkozik arra, hogy ideje valódinak lenni.

A cikk eredetileg a JOY magazin 2022/05. számában jelent meg.