Beatrix hercegnő kórházba juttatta Ed Sheerant: az énekes máig viseli a buli nyomait

Van az úgy, hogy ki kell ereszteni a fáradt gőzt... A királyi család tagjaira persze egészen más szabályok vonatkoznak még akkor is, ha bulizni támad kedvük, azonban van, hogy kicsit ők is jobban belelazulnak az adott szituációba. Ez történt Beatrix hercegnővel is, aki egy 2016-os buli során „vadult be” annyira, hogy másnap legszívesebben elbújt volna a világ elől.

Történt ugyanis, hogy vacsorapartit adott kb. 20 vendégnek, köztük számos ismert zenésznek. James Blunt a buli egy pontján azzal kezdett viccelődni, hogy mindig arra vágyott, hogy valaki lovaggá üsse, Beatrix hercegnő pedig benne volt a mókában és a buli hevében levett a falról egy kardot, majd „lovaggá ütötte” poénból az énekest. Csak azzal nem számolt, hogy a kard jóval nehezebb, mint gondolta, ő pedig nem olyan gyakorlott a témában, és mindezek tetejében még is a háta mögött állt. Így történhetett meg, hogy egy kissé túllendített mozdulattal sikerült a hercegnőnek a mögötte álló Sheeran arcát megvágnia a karddal. Az énekest végül kórházba kellett vinni, hogy néhány öltéssel eltüntessék a buli nyomait. Később Ed visszatért a partira, de Beatrix hercegnő állítólag vigasztalhatatlan volt a történtek miatt.

forrás: Getty Images/ Kevin Mazur/Contributor

Bár a sztoriról voltak már pletykák, és egyes részeit meg is erősítettéék, de egy az egyben csak most állt bele a történtekbe menedzsere. Stuart Camp azt is elmondta, hogy mindenki azt javasolta neki, hogy hazudjanak az incidensről, hogy mondják azt, valaki más volt, aki megsebezte az énekest, ő azonban nem kért ebből.

Én azt mondtam, hogy oké, akkor inkább nem mondunk senkinek semmit. Nem fogok hazudni azért, mert valaki egy idióta. Lássuk be, ha valaki levesz egy kardot a falról, abból várható, hogy csak a baj lesz…

Mindennek azonban már négy éve, így mostanra tényleg csak egy vicces bulisztori lett belőle, ahol senkinek sem esett szerencsére komolyabb bántódása. Bár az énekes arcán örökre nyomot hagyott annak az éjszakának az emléke. Az tuti, hogy Ed a jövőben kétszer is meggondolja, hogy elmenjen-e a királyi család rendezte bulira…

