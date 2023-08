A Barbiecore viszonylag régóta tartja stabil helyét a boltok polcain, és ha hinni lehet az előrejelzéseknek, akkor szinte biztos, hogy ez népszerűség az év végéig aligha csökken majd jelentősen.

A divat világában persze ez abszolút megszokott, a tervezők ugyanis mindig felfedeznek maguknak egy olyan árnyalatot, amit aztán szezonokon át képesek olyan ötletekkel feltölteni, amire a divatra érzékeny közönség is nagyon vevő. Ez a sikerszéria pedig sokszor képes olyan hosszúra nyúlni, hogy egyesek már jóval a vége előtt ráunnak. Valahogy így lesz ez a Barbiecore esetében is, ami bár most még magasan szárnyal, de sokan már szívesebben kísérleteznének valami olyan új színnel, ami legalább annyira izgalmasan pezsgő és nőies, mint a rózsaszín. Nos, nekik minden bizonnyal elég sok új kihívást tartogathat majd a szezon egyik új indulója, a szürke, amire egyébként már a hírességek is egyre inkább kezdenek rákapni. Zendayát például Rómában csípték el ebben a klasszikus vonalvezetésű miniruhában...

Jennifer Lawrence a Barátnőt felveszünk című filmje londoni promóturnéjának egyik állomásán döntött a szürke mellett.

Kendall Jenner pedig párizsi kiruccanásán kapta fel ezt a színt!

A Barbiecore egyeduralma tehát meginogni látszik! (Talán pont az Oppenheimer film miatt?) Neked is tetszik a szürke? Akkor kattints tovább és mutatunk pár szuper darabot a témában!

Ha viszont továbbra is úgy érzed, hogy még kimaxolnád idén nyáron a rózsaszínben lévő lehetőségeket, akkor ezt a válogatásunkat semmiképpen se hagyd ki!

