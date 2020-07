Kórházba került Sophie Ellis-Bextor: rémes képet posztolt magáról

Kedden este a londoni Temze partján indult biciklizni Sophie Ellis-Bextor és férje, amikor a baleset történt: a bicikli kereke beleakadt valamibe, az énekesnő hatalmasat esett. Több helyen megsérült, vérzett, pár arra futó férfi segített nekik mentőt hívni.

Sophie ezek után a kórházból posztolt magáról egy képet a rajongóinak, amin nem fest túl jól: alig látszik az arca, telis tele van sebekkel:

Az énekesnő most a West Middlesex Hospital-ben lábadozik, és a posztban elmondta, a férje és a gyerekek is jól vannak, és nagyon édesek vele. De most a leginkább azoknak hálás, akik rátaláltak és azonnal segítséget nyújtottak, és persze a mentősöknek és a kórházi dolgozóknak is köszönetet mondott.

Mi is jobbulást kívánunk, Sophie!

