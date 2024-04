Azahriah végre megszólalt! Elárulta, miért tűnt el legújabb videóklipje

Sokan nem értették mi történtik, majd kis idő múlva ismét elérhető lett a videóklip, amely bolondok napján, azaz április elsején mutatkozott be a hallgatóság és persze a rajongók előtt klip formájában is. A történtekre azóta ugyan már adott magyarázatot a népszerű magyar zenész, de sokak szerint az említett dal szövege miatt lett egy rövid ideig privát. A cipoe dalszövegében a közélettel kapcsolatos gondolatait, kritikáit fogalmazta meg Azahriah.

Az énekes mindig is híres volt arról, hogy beleáll a közéleti témákba, sőt hangot is ad véleményének, ami ebben a szerzeményben is megvalósult. Számos olyan utalás is van a számban, amelyben meg is nevezi azokat, akiket a társadalomra nézve toxikusnak tart.

Így ha netalán a szél jártatná a szád

Vagy hoznád másra rá a frászt

Egy buta Origo-cikkel

Te propagandagép

Így ha berekedne a hangom, és nem hallaná a nép

Akkor sincs nagy baj, mer' amit akartam, azt rég elmondtam már

Stadionokban ordítja a nép: Álé-álé

Megmentettem magamat, hát itt az idő másokat is.

Azahriah egyébként a klip eltűnését 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztoriban magyarázta meg:

Leszedtem az új klipet, mikor ki lesz cserélve alatta a sz*rrá kompresszált audio egy rendesre, akkor visszateszem.

A cipoe című szám egyébként azóta már újra visszakerült YouTube-ra, így a rajongók megnyugodhattak, és továbbra is élvezhetik kedvencük legújabb dalát, ami egyértelműen sláger lesz:

