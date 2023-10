Az UFÓK a tengerben bújkálnak? A földönkívüli tartalmak sikeresebbek, mint valaha: elemeztük a kedvenceinket!

Régebben rengeteg olyan alkotás készült, ami a földönkívüliekkel foglalkozott, legyen szó filmről, sorozatról vagy dokumentumfilmről, egy ideje viszont ez már nem, vagy nem annyira jellemző. Pedig az embereket mindig is érdekelték az idegenek, és az, hogy vajon léteznek-e, jártak-e már a Földön, és előfordulhat-e egy invázió, amit már sok-sok film bemutatott az évtizedek során...



Most viszont úgy tűnik, hogy történt valami, az alkotók pedig egyszerre gondolták úgy, hogy több és jobb földönkívüli tartalomra van szükség! Ezt pedig nagyon jól gondolták, az emberek ugyanis egyszerűen imádják a Netflixen futó UFO-észlelések című dokumentumsorozatot és a Disney+-on hatalmas sikert arató Nincs, aki megmentsen című filmet. De mi a titkuk ezeknek az alkotásoknak, és miért olyan sikeresek 2023-ban a földönkívüliekkel foglalkozó tartalmak? Erre próbáltunk rájönni a két említett produkció elemzésével...

UFO-észlelések – Netflix

A dokumentumsorozatok abszolút aranykorukat élik, hiszen például a Netflixen mindenről (és még másról is) találunk minimum egy dokusorozatot, ha pedig nagy rajongói vagyunk a true crime műfajnak, akkor a választék tényleg a megszámlálhatatlan kategóriába csúszik. A legnézettebb műsorok toplistájába azonban az utóbbi időben bekúszott az UFO-észlelések című dokumentumsorozat is, amitől úgy érezzük, hogy újra beszippant minket a földönkívüli-tartalom világa, és többet akarunk!



Nem véletlenül érezzük így, ez a minisorozat ugyanis nagyon aprólékosan és több oldalról mutat be négy különböző UFO-észlelést, amelyeket tudományosan, bizonyítékokkal és persze szemtanúk beszámolóival támasztanak alá. A legszimpatikusabb azonban mégis az az egész dokumentumsorozatban, hogy nem csupán azok az emberek szólalnak meg, akik állításuk szerint átélték ezeket a „találkozásokat”, hanem azok is, akik szkeptikusan állnak a dologhoz, méghozzá annak ellenére, hogy valamilyen kapcsolódásuk van a történtekhez.



A négy történet egyébként teljesen különböző, hol egy 60 fős, zimbabwei gyerekekből álló (azóta már felnőtt) csoport beszámolóját láthatjuk, hol egy walesi asztrofizikus elméletét követhetjük figyelemmel, aki szerint a földönkívüliek a tengerben élnek és bújkálnak... Egy biztos, mindenképpen érdemes végignézni, főleg, ha imádod az ehhez hasonló tartalmakat!

Nincs, aki megmentsen – Disney+

Ha szeretted a 2000-es évek egyik legnagyobb durranását, a Jelek című filmet, akkor tuti, hogy odáig vagy a minőségi ufós filmekért, amiből valljuk be, mostanában nem kapunk sokat... A Nincs, aki megmentsen készítői viszont egyértelműen azt a régi életérzést akarták visszahozni az alkotásukkal, méghozzá egy csodás és tehetséges színésznő, Kaitlyn Dever segítségével. A mindössze 26 éves Kaitlyn egyébként még tavaly, 2022-ben robbant be igazán a köztudatba, amikor George Clooney és Julia Roberts lányát játszhatta el a Beugró a Paradicsomba című filmben, most viszont megmutatta, hogy a tehetsége a komolyabb hangvételű filmekben is simán megállja a helyét. Már csak azért is, mert a Nincs, aki megmentsen című alkotásban senki nem beszél, és a főszereplő Brynn Adamsnek is csupán egyetlen egy mondata van a 93 perc alatt. A film egyébként hangulatban nagyon hasonlít a Jelekre, hiszen a földönkívüliek nagyon ijesztő hatást keltenek (nyugi, nem spoilerezünk!), egyetlen hibája viszont, hogy túl sok társadalmi problémát akar a rendező közben megmutatni, elemezni, a film végére pedig könnyen érezhetjük azt, hogy picit összezavarodtunk. Összességében viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy mindenképpen érdemes megnézni a Disney+-on egy hideg őszi estén, amikor jól esik a borzongás!



Ezek után pedig csak azt reméljük, hogy a földönkívüli tartalmak aranykora visszatért, és minden streaming szolgáltató látja, hogy szükség van ilyen típusú alkotásokra!

