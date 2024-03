Az Agymenők című sorozatot biztosan te is ismered, és jó eséllyel imádtad is, hiszen a karakterek rögtön belopták magukat a nézők szívébe. Nem véletlen, hogy 12 évadot élt meg a széria, és mai napig azt fejtegetik a rajongók, hogy remélhetőleg lesz még folytatása egyszer, néhány év múlva, hogy láthassuk, hogy alakul Sheldonék élete. Az Agymenők sikerén felbuzdulva pedig már évekkel ezelőtt megérkezett a spin-off, ami Sheldon fiatal korát mutatja be.

Bár eleinte a rajongók szkeptikusan fogadták a sorozatot, Az ifjú Sheldon nagyon hamar meglepte a nézőket. Kifejezetten szórakoztató lett a sorozat, a karakterek pedig nagyon szerethetőek. A legnagyobb közönségkedvenc pedig egyértelműen Sheldon nagyija lett, aki kifejezetten fiatalos, szabadszájú és szórja magából a poénokat. Őt nem más, mint Annie Potts kelti életre a képernyőn, aki idén lesz 72 éves! Meg nem mondtad volna, igaz?

Annie Potts valójában már nagyon régóta dolgozik színésznőként, 114 szerepet tudhat maga mögött, és olyan filmekben játszott, mint a Szellemirtók és a Száguldó nyár. Fiatalon pedig pontosan olyan gyönyörű és csinos volt, mint most, 2024-ben!

Ha kíváncsi vagy, hogy nézett ki 20-as éveiben Annie Potts, kattints a galériára!

Galéria / 8 kép Így nézett ki fiatalon Az ifjú Sheldon nagyija, Annie Potts Megnézem a galériát

