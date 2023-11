November 16-án mutatták be a mozikban Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája című filmet, ami 64 évvel azelőtt játszódik, hogy Katniss Everdeen önként jelentkezett a halálos viadalra. Ennek hatására ismét lendületbe jöttek a sci-fi fanok, mindenki az új filmről beszél, valamint arról a négyről, amely megelőzte.

A korábbiakban volt Katniss megformálója, Az éhezők viadala 2012-ben jött ki, Az éhezők viadala: Futótűz 2013-ban, Az éhezők viadala: A kiválasztott 2014-ben, Az éhezők viadala: A kiválasztott II. pedig 2015-ben, szóval annyira azért nem kellett sokat várni egy újabb olyan alkotásra, amely ebben az univerzumban játszódik. Most, hogy te is nosztalgikus hangulatba kerültél, talán eszedbe jutott az a cuki, okos és hősies kislány, Rue, aki Katniss mellett harcolt. Felejthetetlen, ugye? Nos, ő időközben felnőtt, gyönyörű nővé érett.

Így néz ki most Rue, Az éhezők viadalának egykori gyereksztárja

Az éhezők viadalában Rue volt az a kislány, aki szövetkezett Katniss-szel a győzelemért, azonban egy kegyetlen játékos megölte. Ezt a szerethető karaktert nem más alakította 2012-ben, mint az 1998-ban született Amandla Stenberg, aki akkor 14 éves volt. Kevesen tudják, hogy nem ez volt az első fontosabb szerepe, egy évvel korában a Colombiana című thrillerben tűnt fel Zoe Saldana kiskori énjeként. Később játszott Az Álmosvölgy legendája című sorozatban és a Mr. Robinson című szitkomban is. Mindössze 4 éves volt, amikor modellkedni kezdett a Disney-nek, később a Boeing és a Kmart is foglalkoztatta, és bár még mindig csupán 25 éves, már elnyert egy Teen Choice-díjat, valamint egy NAACP Image-díjat. Amandla 2015-ben debütált énekesnőként, egy folk-rock duó egyik tagjaként adta elő Let My Baby Stay című dalát.

A sztár 2016-ban jelentette be, biszexuálisnak vagy pánszexuálisnak vallja magát, vagyis nemtől függetlenül képes vonzónak találni másokat, azóta többször felszólalt az LMBTQ-közösség tagjai érdekében. Rajongóval a 2,2 millió követőt számláló Instagram-oldalán tartja a kapcsolatot, ide rendszeresen tölt fel szexi, merész fotókat magáról, hiszen fantasztikusan szép nő lett az egykori kislányból.

Az éhezők viadalában mindenki megsiratta, így néz ki ma Rue-ból

