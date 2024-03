Az Egy nap trendivé tette a toxikus kapcsolatokat: ezért NE fogadj meg szerelmi tanácsot egy netflixes sorozattól!

Világszerte milliók darálják le a Netflix Egy nap című minisorozatát, amit TÉNYLEG nem lehet sírás nélkül kibírni: a David Nicholls bestsellere alapján készült széria felemeli, aztán kifacsarja a nézők szívét, akik Emma és Dexter (Ambika Mod és Leo Woodall)

happy endjéért szurkoltak (volna). És bár az alkotók igyekeztek keserédesen szép szerelmi történetként ábrázolni az övékét, a kapcsolatuk valójában egyáltalán nem irigylésre méltó – sőt, kifejezetten toxikus! Szóval, ne dőlj be a streamingszolgáltatónak, mert csak romantizált egy mérgező viszonyt… és ezt egy Michelle nevű TikToker tökéletesen be is tudja bizonyítani!

Képzeld, a lány közzétett egy videót az oldalán, amiben kifejtette, miért nem szabad párkapcsolati tanácsokat elfogadni a romantikus filmekből és sorozatokból. „A való életben egy ilyen barátság csak összetöri a szívedet” – jelentette ki Michelle. „Én tudom, milyen kapcsolatban állni egy Dexterrel” – vallotta be, aztán elmesélte a saját történetét. A lány azonnal belezúgott az említett srácba, amikor találkoztak, de azt hitte, a kiszemeltje túl menő hozzá – nemhogy szerelmet, barátságot sem remélt tőle. Végül mégis jóban lettek, de a pasi csak akkor kereste őt, ha szüksége volt valamire, például szívességre. „Minden megváltozott aznap, amikor tanácsot kért tőlem barátnő-ügyben. Az ingyenes terapeutája lettem” – ismerte be Michelle, aztán hozzátette, éppen az történt vele, amit a sorozatban is láthattunk.

Aztán amikor egyik nap együtt TV-ztek, és a srác megkérte őt, hogy cirógassa a karját filmezés közben, Michelle nem akarta megtenni, túlságosan intimnek tartotta ezt a gesztust barátok között. Amikor nemet mondott, a pasi csak annyit felelt, hogy majd egy másik lány, Amy megteszi azt helyette. Michelle ekkor döbbent rá, hogy az állítólagos barátja tisztában van azzal, hogy ő odavan érte, és annyira azért mindig fenntartja az érdeklődését, hogy Michelle folyton rá figyeljen (mert igen, a srác imádott a reflektorfényben fürdőzni), de mást nem akar tőle. Csak azt, hogy a lány mindig a közelében legyen, ha szüksége lenne valamire.

A lány szerint a sorozatban szereplő Dexterhez hasonlóan az övének is volt egy elképzelése arról, milyen nőt keres, Emma és Michelle pedig nem feleltek meg ennek a képnek. „Emmának lenni fájdalmas, gyakorlatilag semmit sem kap ettől a kapcsolattól. Ne romantizáljuk ezt” – üzeni mindenkinek a TikToker, aki nem titkolja, az Ianhoz hasonló férfiakért kellenen inkább rajonganunk, mert ők azok, akik ténylegesen támogatják a párjukat és nem csak akkor keresik őket, ha akarnak tőlük valamit. Ja igen, és nem a külsőségek alapján döntik el, adnak-e esélyt valakinek! „Ne hagyd, hogy a második legjobb opcióként kezeljenek! A Dexterhez hasonló emberek seggfejek. A jó pasik nem bánnak így veled” – foglalta össze Michelle.

Ezekre a jelekre is érdemes figyelned!

Galéria / 4 kép A toxikus párkapcsolatok 4 tünete: ha ezeket észleled, talán szakítanod kéne Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria