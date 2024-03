Ha ebben az életkorban vagy, hatalmas változást hoz az életedbe a Szaturnusz visszatérése az asztrológus szerint

Elgondolkoztál már valaha azon, hogy miért van az, hogy szinte mindenki meg akar állapodni a húszas évei vége felé? És azon, hogy vajon miért válik el olyan sok házaspár a harmincas éveik elején? Ebben az életszakaszban hajlamosak vagyunk sok mindent megkérdőjelezni az életünkben, akár azt is, jól választottunk-e karriert vagy jó helyen telepedtünk-e le, vettünk ingatlant. Elképzelhető, hogy szinte az egész eddigi életedet ugyanabban a városban élted le, most azonban azt fontolgatod, egy másik kontinensre költözöl… Ismerős, igaz? Most gondolj a legközelebbi barátaidra, mit élnek át éppen? Összeköltözés, eljegyzés, nagy szakítások, esetleg jön a baba? Az asztrológusok szerint, ha 1990 és 1996 között születtél, akkor éppen a Szaturnusz visszatérésének hatása alatt állsz, ami elképesztő változásokat hoz az életedbe.

Szeretnéd megtudni, mit jelent a Szaturnusz visszatérése? A cikk a galériában folytatódik!

Az InStyle magazin írása.