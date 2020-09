Ez tényleg megtörtént? Ashley Tisdale 15 évvel ezelőtti képén nevet most mindenki

Ilyet is ritkán látni manapság! Az történt, hogy a High School Musical sztárjának egy rajongója kiszúrta, hogy a nagynevű divatház, a Gucci 2020-as kollekciójának darabjai tökéletesen megegyeznek azzal a szettel, amit még 2005-ben viselt egy rendezvényen. A stílus, a hangulat, a színek – egész egyszerűen tényleg meglepő a hasonlóság. Több sem kellett és el is készült az a bizonyos mém, amit a színésznő is megosztott a következő szöveggel:

Mit is mondhatnék, mindig is értettem a divathoz. És igen, üzenem a Guccinak, hogy elérhető vagyok a kampányukhoz.

Mindenesetre jó látni, hogy a színésznő újra jóízűen szórakozik, ugyanis nehéz időszakon van túl. Nemrégiben maga mesélt arról, hogy egészségügyi problémái miatt el kellett távolítani a melléből az implantátumokat:

