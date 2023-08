Bármit is gondolsz az And Just Like That című sorozatról, az nem kérdés, hogy a Szex és New Yorknak bizony voltak ikonikus pillanatai, és nem csak a cselekményről beszélünk, hanem azokról a ruhákról is, amiket a szereplők viseltek. Közülük is kiemelkedik Carrie Bradshaw, aki az egyik részben egy újságpapír mintázatú Dior ruhát viselt, ami az egyik legemlékezetesebb szettjévé vált. A testhez simuló darabot sokszor próbálták megidézni a sztárok a vörös szőnyegen és egyéb nyilvános eseményeken is – többek között Kim Kardashian és Emily Ratajkowski is viselt már hasonló darabok az évek során.

Most pedig úgy tűnik, újra megidézték Carrie-t, mégpedig Ashley Graham viselt egy újságpapír mintájú mini ruhát egy eseményen New Yorkban. Egy Clio Peppiatt ruháról van szó, ami csillogó anyagával, felsliccelésével, mini fazonjával keltett nagy feltűnést, miközben tökéletesen állt rajta.

Ashley csodás fotókat osztott meg magáról, amint a ruhát viseli:

A divat szakértői szerint ez a minta most újra kezdi megvetni a lábát az iparban, ami azt jelenti, hogy esélyes, hogy hamarosan a boltokat is ellepik az ilyen és ehhez hasonló darabok. Egy ilyen minta pedig akkor érvényesül a legjobban, ha semmi mással nincs elnyomva, így érdemes fekete, fehér, esetleg bézs kiegészítőkkel kombinálni.

