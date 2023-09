Őszinteségi rohama volt, és közben el is érzékenyült: Ariana Grande elárulta, milyen plasztikai beavatkozásokon esett már át

Talán még soha nem fordult egyszerre annyi ember Ariana Grande ellen, mint az elmúlt időszakban, a sztár ugyanis azzal haragította magára a világot, hogy kiderült, kollégájával (Ethan Slater) hónapok óta viszont folytatott, miközben ő is és Ethan is házasok voltak. A dolgon pedig tovább rontott az a tény, hogy Ethannek csupán nemrég született meg első gyermeke középiskolai szerelmétől, akivel több, mint tíz évig voltak együtt mindaddig, amíg a férfi meg nem ismerte Arianát.



A negatív sajtó és az emberek gyűlölete pedig egyértelműen megviselték Arit, aki nemrég a Vogue számára készített egy arcápolós és sminkrutinos videót, amiben eddig soha nem látott őszinteséggel beszélt arról, hogy eddig milyen orvosesztétikai beavatkozásokon esett át, és most hogyan is érez pontosan ezzel kapcsolatban. A legmeglepőbb azonban nem az őszintesége volt, hanem az, mennyire érzékeny volt a videó készítése során:



„Rengeteg ajakfeltöltésem, különböző hialuronos töltésem és botoxkezelésem volt az évek során, de 2018-ban abbahagytam, mert úgy éreztem, hogy túl sok... Egyszerűen azt éreztem, hogy elrejtőzöm ezek mögé a beavatkozások mögé, értitek? Jaj... Nem számítottam rá, hogy ennyire elérzékenyülök” – mondta Ariana, akinek a felvétel közben el is csuklott a hangja közben, majd így folytatta:



„Ezek a dolgok sokáig a rejtőzködésről szóltak számomra, ami azóta szűnt meg, hogy felhagytam a töltésekkel és a botoxszal is. Úgy voltam vele, hogy igenis látni akarom a jól megérdemelt síró- és mosolyvonalaimat! Remélem, a mosolyvonalaim egyre mélyebbek lesznek, és egyre többet fogok nevetni. Az öregedés igenis csodaszép dolog! De vajon 10 év múlva nem akarok majd arcfelvarrást? Simán lehet, hogy akarok majd, de ezek olyan gondolatok, amiket úgy érzem, hogy meg kellene tudnunk beszélni, ha már itt ülünk és szépségtitkokról csevegünk ŐSZINTÉN."



Ariana egyébként pontosan 08:30-nál kezd erről a témáról beszélgetni a videóban, ha kíváncsi lennél rá:

