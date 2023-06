Szinte napról napra jelennek meg a legújabb, sokszor akár csodákat is ígérő arcápolási termékek, melyek sokaságában könnyű elveszni. Egyrészt fontos kiemelni, hogy új arcot semmi sem varázsol, így először is tisztában kell lenned azzal, mik a teljesíthető elvárások, és mi marad csupán a reklámok világában. Legalább ennyire szükségszerű az is, hogy ismerd saját bőrödet, és hogy mire van szüksége. Nem kell összevásárolni sok különböző terméket, hiszen ezzel akár árthatsz is. Az egyes hatóanyagok üthetik is egymást, így hát lehet, hogy külön-külön nagyszerűek, együtt használva akár árthatsz is vele bőrödnek vagy egyszerűen hatástalanok lesznek.

Fontos, hogy megtaláld, milyen hatóanyagokra van szükséged, milyen problémáid vannak a bőröddel kapcsolatosan, és ezekhez tudd, mit érdemes használni. Ha pedig valami nem működik, az nem biztos, hogy a termék hibája.

Mielőtt a kukába dobnád kedvenc kencédet, győződj meg róla, hogy nem követed el ezeket a hibákat!

Galéria / 8 kép 8 gyakori arcápolási hiba Megnézem a galériát

