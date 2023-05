A TikTok szerint ezeket a beauty cuccokat érdemes hozzáadni az arcápolási rutinodhoz a következő időszakban

Egyértelműen megérkezett végre a jó idő és a tavasz, ha pedig igazi beauty-őrült vagy te is, akkor tudod, hogy ez egyet jelent azzal, hogy itt az ideje felfrissíteni az arcápolási rutinunkat!



Ha pedig elkezdünk kutatni a legújabb és legtrendibb beauty cuccok bugyrai között, akkor természetesen nem maradhat ki a TikTok, ahol mindig találhatunk egy csomó olyan szezonális terméket, amit a saját rutinunkban is tudunk hasznosítani... Mi most ezek közül válogattunk!

forrás: Annabelle Minerals

Annabelle Minerals CLARITY JUICE niacinamid szérum

A niacinamid csak nem olyan régen robbant be a beauty-köztudatba, de azonnal a top hatóanyagok közé került, nem véletlenül! Az Annabelle Minerals szérumja ugyanis feszesít, redukálja a bőrhibákat, erősíti a bőr védőrétegét, ráadásul minden bőrtípusnak tökéletes választás! Részünkről abszolút megy a piros pont!

forrás: Marionnaud

Marionnaud Skin Systeme Hydrate: Revitalising Sleeping mask

Mindenkinek szüksége van egy igazán jó éjszakai maszkra, ez a termék pedig erre szuper választás! Nem csupán nedvességgel tölti fel a bőrt, amely reggelre extra hidratált lesz, de szuper textúrája természetesen ragyogóvá varázsolja a pofidat. Ugye, hogy nem is kell hozzá több érv?

forrás: NAOS

Esthederm Age Proteom Advanced szérum

Ez a szérum igazi csodaszer, nem meglepő tehát, ha a TikTok odáig van érte! Meghosszabbítja ugyanis a bőr fiatalságát, fokozza a bőr regenerálódó képességét, ráadásul tartósan megőrzi és megerősíti a bőr proteomját. #musthave darab nyárra, és persze egész évre!

forrás: NAOS

Bioderma Photoderm Spot age SPF50+

Az arcápolási rutinodból még véletlenül sem szabad kifelejteni a fényvédőt, ha pedig épp bajban vagy azzal kapcsolatban, hogy pontosan melyiket is kéne választanod, akkor mi mindenképpen ezt a terméket ajánljuk! A Bioderma fényvédője valódi belső biológiai védelmet nyújt, miközben megőrzi és stimulálja a bőr természetes védekezőképességét. Három aktív összetevőjének (C-vitamin, E-vitamin, Ázsiai gázló) köszönhetően extra magas fokú védelmet nyújt a nap káros sugarai ellen, valamint stimulálja a kollagéntermelést és minimalizálja a hiperpigmentáció kockázatát.

forrás: Lancome.hu

Lancome Rénergie H.C.F. Triple Serum

Szérumból ugyebár soha nem elég, így érdemes még most beszerezni a legjobb darabokat, amelyeket aztán tuti, hogy hosszútávon is meg fogsz szeretni! A Lancome öregedésgátló szérumja fantasztikusan koncentrálódik egyetlen, radikálisan ápoló, hármas adag hialuronsavba, C-vitaminba, niacinamidokba és ferulinsavba. Ezek az összetevők már önmagukban is nagyon hatékonyak, egyesítve azonban igazi varázslatra képesek!

forrás: FOREO

FOREO LUNA 4 Plus szónikus arctisztító, hőkezelő és feszesítő masszázs funkcióval

Az arcápolási rutinból pedig nem szabad kihagyni ezt a fantasztikus készüléket sem, amely gondoskodik arról, hogy a bőrünk tökéletesen tiszta legyen, és képessé váljon befogadni az arcápoló készítmények jótékony hatásait! A FOREO terméke az összes szennyeződés, faggyú és elhalt hámsejt akár 99%-át képes eltávolítani, ez pedig valljuk be, elengedhetetlen ahhoz, hogy az arcápolási rutinunk tényleg hatásos legyen!

forrás: Biola

Biola Bio Vadvirág arcápoló balzsam

Ha szeretnél fiatalosabb, feszesebb és összességében szebb arcbőrt, akkor most figyelj! Ennek a terméknek a búzavirág-, aranyvesszőfű- és körömvirág kivonatok bőrnyugtató hatóanyagai nem kicsit támogatják a bőrregenerációt, ráadásul az ezüst regőgomba és az aloe juice hatóanyagai elősegítik, hogy a bőröd hidratált és igazán feszes legyen.

forrás: naturasiberica.hu

Lab Biome by Nature Siberica Lifting hidrogál szemmaszk SYN®-AKE peptid + Q10 koenzim

Természetesen a szemünk alatti területről sem szabad elfeledkeznünk, ha a bőrápolásról beszélünk, ehhez pedig ez a termék a szupernél is szuperebb! Nem csak a bőrt simítja ki fantasztikusan, de harcol a ráncok ellen, a Q10 koenzim pedig serkenti a kollagén termelődését és helyreállítja a feszességet.

És azt tudtad, hogy idén nyáron először megmérettetik magukat a legnagyobb világmárkák szezonális termékei a JOY Prix de Beauté - Summer edition szépségnagydíjért? Ráadásul már elindult a szavazás is, ha pedig úgy döntesz, hogy leadod a voksodat a termékekre a különböző kategóriákban, akkor még nyerhetsz is, nem is akármit!

A nyeremény 1 db Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz voucher 2 fő részére, 2 éjszakára spa használattal és félpanziós ellátással! Ha kedvet kaptál, akkor IDE KATTINTVA tudsz szavazni!

