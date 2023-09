A 40 éves Anne Hathaway simán letagadhatna 10 évet: arany flitteres ruhájában csak úgy ragyogott a vörös szőnyegen

igazi stílusikon, amit ő visel, az valószínűleg épp nagyon trendinek számít vagy hamarosan menő lesz. A hétköznapokban is mindig összeszedett és csinos, sosem hagyja el a házat slamposan, a vörös szőnyeges eseményekről pedig ne is beszéljünk. Amikor a kamerák elé lép, minden tekintetet magára vonz, amit nemcsak az általa választott szettek miatt tud elérni, hanem azért is, mert 10 évet simán letagadhatna.

Anne sosem törekszik a túl extrém megjelenésre, mindig épp az alkalomhoz illően öltözik, a frizuráját pedig a legtöbbször leengedve, természetesen hullámosan viseli. A 40 éves sztár a napokban a Shiseido New York-i eseményén járt, ugyanis ő lett a márka új arca. Az Oscar-díjas színésznő egy flitteres arany ruhában érkezett az eseményre, amiben fantasztikusan festett.

Az uszályos darab kiemelte karcsú alakját, miközben tökéletesen passzolt a luxusmárka termékeihez is. Az izgalmas estélyit egyébként egy egyszerű szandállal és néhány apró ékszerrel egészítette ki, hiszen a feltűnő arany ruha már önmagában is teljesen megállja a helyét.

„A Shiseido és én egyetértünk abban, hogy a bőröd az egyik legfontosabb befektetés, amit az életedben tehetsz, és sosem szabad abbahagynunk a saját lehetőségeink felfedezését – egyetlen életkorban sem. Köszönöm a meghívást, és azt, hogy csatlakozhatok a családhoz” - mondta a színésznő az együttműködés kapcsán.

