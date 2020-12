Na persze nem szó szerint, mindössze újabb közös filmben szerepelnek vállaltak szerepet, de ha ez nem lenne elég Chris Evans is fel fog tűnni a készülő alkotásban. A hírt már a filmet bemutató Netflix is megerősítette, így nem csoda, hogy a szépséges színésznő rajongóival madarat lehet fogatni. Az alkotás Mark Greaney The Gray Man című regényének filmadaptációja lesz, amelynek története szerint egy Court Gentry nevű profi bérgyilkost fogja alakítani, akit szó szerint tűzön-vízen üldöz egy volt CIA-ügynök, Chris Evans.

Hogy Ben Affleck szépséges párjának mi lesz pontosan a szerepe, még nem tudni, ugyanakkor érdekes, hogy eredetileg Brad Pitt játszotta volna a főszerepet, ám a készítők végül meggondolták magukat. Ana egyébként mind a két színésszel dolgozott már együtt. Goslinggal a Szárnyas fejvadász 2049-ben, míg Chris Evansel a Tőrbe ejtve című thrillerben láthatták a nézők.

The Gray Man forgatása pár hát múlva, januárban kezdődik el Los Angelesben, de amit ennél is fontosabb megjegyezni az az, hogy a produkció lesz a streamingszolgáltató eddigi legdrágább (200 millió dolláros) projektje, ezért nem olyan meglepő, hogy sokan már most megelőlegezték neki a sikert.

