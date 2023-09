Amal Clooney egy szexi csavarral dobta fel Jennifer Aniston egyik kedvenc ruháját - a végeredményt pedig egyszerűen imádjuk!

Amal Clooney kifinomult és időtáló stílusát pont azért imádjuk, mert nemcsak a hétköznapokban tud inspirálót mutatni, hanem egy-egy hivatalos esemény során is.

A velencei filmfesztiválon sem volt ez másként, ahol már megszokhattuk, hogy a sztárok sem fogják vissza magukat stílus tekintetében, így bőven szolgáltatnak olyan apró részleteket, amik akár még egy kis másolást is megérnek. Pont így történt ez Amal Clooney esetében is, aki a lagúnák városának egyik estjére egy olyan zöld színű szaténruhát választott, melynek jól megszokott vonalvezetését ezúttal egy sejtelmesen szexi, mégis finoman lágy esésű, ejtett nyakrész és egy aprócska fodor tette izgalmassá.

George Clooney nejének ruhaválasztása egyébként cseppet sem ismeretlen a divat berkeiben, Jennifer Aniston egykoron ugyanis Rachel Green szerepében tette ikonikussá ezt a darabot úgy, hogy a '90-es évek óta viszonylag kevés szezont hagyott ki a trendek terén. Hosszúéletű sikerének titka az, hogy nemcsak bármilyen stílusú lábbelivel képes felvenni az összhangot, de ha úgy hozza az időjárás, a rétegek sem tudják zavarba hozni, és nagyon jól elbírja maga körül a legkülönfélébb ötleteket is.

Amal Clooney után szabadon mutatjuk a jelenlegi választék legszemrevalóbb ejtett nyakú szaténruháit!

És ha már trendek, nézd meg, hogy cipők tekintetében hogyan alakul a 2023-as őszi szezon!

Az InStyle Magazin cikke.